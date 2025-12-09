یش کے 'ٹاکسک' کے لیے الٹی گنتی شروع، کے جی ایف اسٹار کا شاندار نیا پوسٹر دیکھیں
یش کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی فلم 'ٹاکسک'عید کے موقع پر ریلیز ہوگی۔
Published : December 9, 2025 at 1:04 PM IST
حیدرآباد: ساؤتھ کے سپر اسٹار یش اپنی آنے والی فلم ’ٹاکسک: دی فیری ٹیل‘ کے لیے سرخیوں میں ہیں۔ کے جی ایف 2 کی کامیابی کے بعد، اداکار اس انتہائی متوقع پروجیکٹ پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ فلم اگلے سال ریلیز ہونے والی ہے۔ فلم آج سے 100 دن بعد دنیا بھر کے سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ اس سے پہلے یش اپنے مداحوں کو فلم کا خاص تحفہ دے چکے ہیں۔ آج، 9 دسمبر کو، اداکار نے اپنا ایک نیا پوسٹر شیئر کیا۔ آج اداکار اپنی شادی کی 9ویں سالگرہ بھی منا رہے ہیں۔ اس موقع پر اداکار نے اپنے مداحوں کو خصوصی تحفہ دیا ہے۔
یش نے آج اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر فلم "ٹاکسک" کا ایک پوسٹر شیئر کیا۔ پوسٹ میں اسے باتھ ٹب میں بیٹھا، اپنے لمبے بال اور کمر کے مضبوط پٹھے دکھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ’ٹاکسک‘ کے لیے اپنا نیا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے اداکار نے لکھا، ’100 دنوں میں پریوں کی کہانی سامنے آئے گی۔ یہ فلم جمعرات، 19 مارچ، 2026 کو تہوار کے اختتام ہفتہ (اگادی ، گوڈی پروا، اور عید پر ریلیز کی جائے گی۔
فلم ٹاکسک کی تحریر اور ہدایت کاری گیتو موہن داس نے کی ہے۔ یہ فلم انگریزی اور کنڑ میں بنائی جا رہی ہے اور اسے ہندی، تیلگو، تامل اور ملیالم کے علاوہ دیگر ہندوستانی اور بین الاقوامی زبانوں میں بھی ریلیز کیا جائے گا۔ وینکٹ نارائن اور یش پروڈیوسرز ہیں۔ کے وی این پروڈکشنز اور مونسٹر مائنڈ کریشنز کے بینر تلے تیار ہونے والی اس فلم کی ہدایت کاری سینماٹوگرافر راجیو روی نے کی ہے۔ روی بسرور کی موسیقی اجول کلکرنی ترتیب دیں گے۔ ایڈیٹنگ ٹی پی عابد کریں گے، اور پروڈکشن ڈیزائن جے جے پیری اور انباریو کریں گے۔