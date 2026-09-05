کشمیر کے پہلے بین الاقوامی فلمی میلے کے لیے بھارت کی تین ورچوئل دستاویزی فلمیں منتخب
یہ میلہ جموں کشمیر حکومت کے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کی جانب سے سرینگر، جموں اور گلمرگ میں منعقد کیا جا رہا ہے۔
By PTI
Published : September 5, 2026 at 10:33 AM IST
سرینگر: فلم ساز بھارت بالا کی ورچوئل بھارت سیریز کی تین مختصر دستاویزی فلموں کو 7 سے 10 ستمبر تک منعقد ہونے والے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں اینڈ کشمیر (آئی ایف ایف جے کے) 2026 میں نمائش کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ایک سرکاری ترجمان نے یہ اطلاع دی۔
شریا سنگھل نے بتایا کہ 'رنگِ سنیما' کے موضوع پر منعقد ہونے والا یہ میلہ جموں و کشمیر حکومت کے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کی جانب سے سرینگر، جموں اور گلمرگ میں منعقد کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ نقشِ دور اور تعلیم غلام نبی دار کی کہانی کو جے کے سلیکٹ مقابلہ جاتی زمرے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جب کہ کونیمچی آبائی ورثے میں تراشا گیا گھر کو غیر مقابلہ جاتی زمرے میں دکھایا جائے گا۔
نقشِ دور سرینگر کے ماہر دستکار غلام نبی دار کی زندگی اور کام کو اجاگر کرتی ہے، جنہوں نے چھ دہائیوں سے اخروٹ کی لکڑی پر کشمیر کی تاریخ اور ثقافتی نقوش تراشے ہیں۔ دستاویزی فلم میں نوجوان کاریگروں کی تربیت اور روایتی ہنر کے تحفظ کے لیے ان کی کوششوں کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔
تعلیم کشمیر کی صدیوں پرانی قالین بافی کی روایت اور کاریگروں کے ذریعے اختیار کیے جانے والے زبانی ضابطے، یعنی تعلیم، کا جائزہ لیتی ہے، جس کے تحت ریشم اور اون کے پیچیدہ نقش و نگار والے قالین تیار کیے جاتے ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ 'کونیمچی' ناگالینڈ کے دیما پور میں فیساؤ کی کہانی ہے، جو وراثت میں ملنے والی لکڑی تراشی کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے روایتی ناگا گھر تعمیر کرتا ہے اور اس ہنر و اقدار کو اگلی نسل تک منتقل کرتا ہے۔
منتظمین کے مطابق میلے کے لیے 50 سے زائد ممالک سے تقریباً 1,100 فلمیں موصول ہوئیں، جن میں سے 41 ممالک کی 135 فلموں کو نمائش کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔
پانچ رکنی بین الاقوامی جیوری مختلف مقابلہ جاتی زمروں میں فلموں کا جائزہ لے گی۔ جیوری میں سنیماٹوگرافر اور ہدایت کار سنتوش سیون، آسکر اور بافٹا ایوارڈ یافتہ ساؤنڈ ڈیزائنر ریسل پوکٹی، جرمن فلم کیوریٹر ڈوروتھی وینر، میڈیا کاروباری کیکو بینگ اور قومی ایوارڈ یافتہ فلم ساز و معلم ہمانشو شیکھر کھاتو شامل ہیں۔
فلموں کی نمائش سرینگر کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر (ایس کے آئی سی سی) اور آئی این او ایکس ملٹی پلیکس، جموں کے مووی ٹائم سنیماز اور گلمرگ کنونشن سینٹر میں کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ میلے میں ابھرتے ہوئے فلم سازوں کے لیے ایک مقابلہ بھی منعقد کیا جائے گا، جس کا مقصد مرکز کے زیر انتظام علاقے میں مقامی صلاحیتوں، ثقافتی تبادلے اور فلمی سیاحت کو فروغ دینا ہے۔
ورچوئل بھارت فلم ساز بھارت بالا کی تیار کردہ مختصر دستاویزی فلموں کی ایک سیریز ہے، جس کا مقصد ہندوستان کے لوگوں، روایات، فنون اور لوک داستانوں پر مبنی 1,000 فلمیں بنانا ہے۔
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یہ منصوبہ 2019 میں شروع کیا گیا تھا اور اس میں اے آر رحمان، گلزار اور شریا گھوشال سمیت متعدد فن کاروں کے ساتھ اشتراک کیا جا چکا ہے۔ پی ٹی آئی اے بی ایس ایچ ایس