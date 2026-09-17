بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش پر مشہور شخصیات کی مبارکباد
سوپر اسٹار اکشے کمار، انوپم کھیر جیکی شراف، سمیت کئی مشہور شخصیات نے مبارکباد پیش کی
By ANI
Published : September 17, 2026 at 11:54 AM IST
وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کو اپنی 76 ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور بھارتی سنیما صنعت کی کئی مشہور شخصیات نے 'ایکس' (X) پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ اداکار اکشے کمار نے ایک پیغام شیئر کیا۔
انہوں نے ایکس پر لکھا، آج ہمارے قابل احترام وزیر اعظم جی کی سالگرہ ہے، اور یہ دن خدمت کے عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ سالگرہ منانے کا اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا سالگرہ مبارک ہو نریندر مودی جی۔ ہمارے عظیم ملک کو متاثر کرتے رہیں۔ جے بھارت۔ جے مہاکال۔
Wishing a very Happy Birthday to our dear Hon’ble Prime Minister, Shri @narendramodi Ji! Extremely grateful your tireless dedication to uplifting unsung artists, reviving and shining a light on our rich art and culture, and inspiring a renewed sense of pride in everything Bharatiya. May this year bring you great health, vision, and continued success, guiding India to even greater heights. Huge congratulations on leading a super-successful BRICS summit! #HappyBirthdayModiji #NarendraModi #ProudToBeBharatiya— Ricky Kej (@rickykej) September 17, 2026
موسیقار رکی کیج نے وزیر اعظم مودی کے ساتھ ملاقات کی ایک سیلفی شیئر کی اور فنکاروں نیز ہندوستانی ثقافت کے لیے وزیر اعظم کی کوششوں کو سراہا۔ کیج نے لکھا: "ہمارے پیارے اور قابلِ احترام وزیر اعظم شری نریندر مودی جی کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد! میں ان گنت (یا کم معروف) فنکاروں کی حوصلہ افزائی، ہمارے شاندار فن اور ثقافت کی بحالی و ترویج، اور ہر اس چیز کے لیے فخر کا نیا احساس اجاگر کرنے کے سلسلے میں آپ کی انتھک لگن کا بے حد مشکور ہوں۔ دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے بہترین صحت، بصیرت اور مسلسل کامیابی کا باعث بنے اور ہندوستان کو مزید بلندیوں تک لے جائے۔ برکس (BRICS) سربراہی اجلاس کی شاندار قیادت کرنے پر آپ کو بہت بہت مبارکباد
Wishing our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji a very Happy Birthday! 🙏 #HappyBirthday @narendramodi @PMOIndia https://t.co/73q9Ei9Tpb— Jackie Shroff (@bindasbhidu) September 17, 2026
اداکار جیکی شروف نے بھی اس موقع پر وزیراعظم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے 'ایکس' (X) پر لکھا ہمارے قابل احترام وزیراعظم شری نریندر مودی جی کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو!
انوپم کھیر نے سالگرہ کے موقع پر ایک تفصیلی پیغام شیئر کیا، جس میں انہوں نے احمد آباد میں وزیرِ اعظم مودی کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے اس تجربے کو متاثر کن قرار دیا۔ کھیر نے لکھا ہندوستان کے قابلِ احترام اور انتہائی ہر دلعزیز وزیرِ اعظم، شری نریندر مودی جی کو سالگرہ کی دلی مبارکباد! آپ کو طویل، صحت مند اور خوشگوار زندگی عطا کرے۔ آپ نہ صرف کروڑوں ہندوستانیوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بسنے والے لاتعداد لوگوں کے لیے بھی باعثِ تحریک ہیں۔مودی جی، سالگرہ کی دلی مبارکباد۔ جے ہند!
भारत के माननीय एवं अत्यंत प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ!🙏🕉 ईश्वर आपको लंबा, स्वस्थ और आनंदमय जीवन प्रदान करे। आप केवल करोड़ों भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि विश्वभर में विभिन्न देशों के असंख्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं।🫡 अहमदाबाद में आपसे हुई मेरी पहली मुलाकात मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक थी। आपकी ईमानदारी, सच्चाई, अथक परिश्रम, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। आप एक दुर्लभ और निःस्वार्थ नेता हैं, जिनके लिए मातृभूमि सदैव सर्वोपरि है।🙏😍 मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप आने वाले अनेक वर्षों तक इसी ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ देश का नेतृत्व करते रहें। जन्मदिन की पुनः हार्दिक शुभकामनाएँ, मोदी जी। जय हिंद! 🇮🇳 @narendramodi #HappyBirthdayPrimeMinisterModi— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 17, 2026
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بی جے پی وزیر اعظم مودی کی سالگرہ کے موقع پر 17 ستمبر سے 17 اکتوبر تک ملک بھر میں ’سیوا سنکلپ ابھیان‘ کا انعقاد کر رہی ہے۔ فراہم کردہ معلومات کے مطابق، اس مہم میں خدمت پر مبنی پروگرام اور عوامی رابطے کے اقدامات شامل ہوں گے۔