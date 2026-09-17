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بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش پر مشہور شخصیات کی مبارکباد

سوپر اسٹار اکشے کمار، انوپم کھیر جیکی شراف، سمیت کئی مشہور شخصیات نے مبارکباد پیش کی

بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش پر مشہور شخصیات کی مبارکباد
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش پر مشہور شخصیات کی مبارکباد (ANI)
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By ANI

Published : September 17, 2026 at 11:54 AM IST

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وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کو اپنی 76 ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور بھارتی سنیما صنعت کی کئی مشہور شخصیات نے 'ایکس' (X) پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ اداکار اکشے کمار نے ایک پیغام شیئر کیا۔

انہوں نے ایکس پر لکھا، آج ہمارے قابل احترام وزیر اعظم جی کی سالگرہ ہے، اور یہ دن خدمت کے عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ سالگرہ منانے کا اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا سالگرہ مبارک ہو نریندر مودی جی۔ ہمارے عظیم ملک کو متاثر کرتے رہیں۔ جے بھارت۔ جے مہاکال۔

موسیقار رکی کیج نے وزیر اعظم مودی کے ساتھ ملاقات کی ایک سیلفی شیئر کی اور فنکاروں نیز ہندوستانی ثقافت کے لیے وزیر اعظم کی کوششوں کو سراہا۔ کیج نے لکھا: "ہمارے پیارے اور قابلِ احترام وزیر اعظم شری نریندر مودی جی کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد! میں ان گنت (یا کم معروف) فنکاروں کی حوصلہ افزائی، ہمارے شاندار فن اور ثقافت کی بحالی و ترویج، اور ہر اس چیز کے لیے فخر کا نیا احساس اجاگر کرنے کے سلسلے میں آپ کی انتھک لگن کا بے حد مشکور ہوں۔ دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے بہترین صحت، بصیرت اور مسلسل کامیابی کا باعث بنے اور ہندوستان کو مزید بلندیوں تک لے جائے۔ برکس (BRICS) سربراہی اجلاس کی شاندار قیادت کرنے پر آپ کو بہت بہت مبارکباد

اداکار جیکی شروف نے بھی اس موقع پر وزیراعظم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے 'ایکس' (X) پر لکھا ہمارے قابل احترام وزیراعظم شری نریندر مودی جی کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو!

انوپم کھیر نے سالگرہ کے موقع پر ایک تفصیلی پیغام شیئر کیا، جس میں انہوں نے احمد آباد میں وزیرِ اعظم مودی کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے اس تجربے کو متاثر کن قرار دیا۔ کھیر نے لکھا ہندوستان کے قابلِ احترام اور انتہائی ہر دلعزیز وزیرِ اعظم، شری نریندر مودی جی کو سالگرہ کی دلی مبارکباد! آپ کو طویل، صحت مند اور خوشگوار زندگی عطا کرے۔ آپ نہ صرف کروڑوں ہندوستانیوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بسنے والے لاتعداد لوگوں کے لیے بھی باعثِ تحریک ہیں۔مودی جی، سالگرہ کی دلی مبارکباد۔ جے ہند!

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بی جے پی وزیر اعظم مودی کی سالگرہ کے موقع پر 17 ستمبر سے 17 اکتوبر تک ملک بھر میں ’سیوا سنکلپ ابھیان‘ کا انعقاد کر رہی ہے۔ فراہم کردہ معلومات کے مطابق، اس مہم میں خدمت پر مبنی پروگرام اور عوامی رابطے کے اقدامات شامل ہوں گے۔

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وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش
PM NARENDRA MODS BIRTHDAY
نریندر مودی کے یوم پیدائش
AKSHAY KUMAR
ANUPAM KHER

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