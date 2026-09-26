دا ون باکس آفس: سدھارتھ ملہوترا کی فلم کا افتتاحی دن پر غلبہ، 'پرم سندری' کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چوتھی بڑی اوپنر بن گئی
فلم کو ممبئی میں اپنے افتتاحی دن انتہائی شاندار ردعمل ملا، جہاں 491 شوزمیں اس کی مجموعی ناظرین کی تعداد 33.8 فیصد ریکارڈ کی گئی۔
Published : September 26, 2026 at 12:20 PM IST
حیدرآباد: جمعہ کے روز باکس آفس پر سست آغاز کے باوجود، سدھارتھ ملہوترا کی فلم 'دی ون: فورس آف دی فارسٹ' نے افتتاحی دن کی کارکردگی کے معاملے میں 'پرم سندری اور 'مرجاواں کو چھے چھوڑ دیا۔ تمنا بھاٹیہ کے ساتھ مرکزی کردار ادا کرنے والے ملہوترا کی اس فلم کا آغاز صبح کے وقت تو دھیما رہا لیکن دن بھر اس کی رفتار بڑھتی گئی اور رات کے شوز میں سب سے زیادہ شائقین نے اسے دیکھا۔ فلم کو سب سے زیادہ پذیرائی ممبئی میں ملی، جبکہ دیگر مقامات پر رجحانات ملے جلے رہے۔
یہ فلم ملہوترا کے کیریئر میں افتتاحی دن بہترین کارکردگی دکھانے والی فلموں میں شمار ہوتی ہے، اگرچہ یہ ان کی سب سے بڑی اوپننگ والی کچھ فلموں سے پیچھے ہے اور اسے ناقدین کی جانب سے ملے جلے ردعمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
دیپک کمار کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم ایک عقلمند شہری آدمی پر مرکوز ہے جو اپنے آبائی گاؤں کے مقدس جنگل کے اردگرد موجود ممنوعات کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ایک دیوی کو جگاتا ہے اور اسے بے وجہ قوتوں کا مقابلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ وہ ایک خیر خواہ میں تبدیل ہوتا ہے۔
اپنی نمائش کے پہلے دن، فلم نے 6,746 شوز کے ذریعے مجموعی طور پر 8.00 کروڑ روپے کمائے۔ بھارت میں اس کی پہلے دن کی کل کمائی 9.60 کروڑ روپے رہی۔ جمعہ کے روز سینما گھروں میں فلم کے ہندی 2D ورژن کی 'آکوپنسی ریٹ' (ناظرین کی تعداد کا تناسب) 28.25 فیصد ریکارڈ کی گئی۔ فلم کا آغاز صبح کے شوز میں 12.23 فیصد آکوپنسی کے ساتھ ہوا۔
دوپہر کے وقت یہ شرح بڑھ کر 24.00 فیصد ہو گئی اور شام کے اوقات میں 26.08 فیصد رہی۔ سب سے زیادہ آکوپنسی رات کے شوز کے دوران 41.46 فیصد ریکارڈ کی گئی، جو دن کے اختتام پر 'اسپاٹ بکنگ' (موقع پر ٹکٹ خریدنے) کے مضبوط رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔
سدھارتھ ملہوترا کی بہترین اوپننگ والی فلمیں
بھارت میں نمائش کے پہلے دن 8 کروڑ روپے کی کمائی کے ساتھ، 'دی ون: فورس آف دی فارسٹ' (The One: Force of the Forest) سدھارتھ ملہوترا کے کیریئر کی چوتھی سب سے بڑی اوپننگ والی فلم بن گئی۔ اس کی اوپننگ 'ایک ولن' (16.70 کروڑ روپے)، 'برادرز' (15.21 کروڑ روپے) اور 'تھینک گاڈ' (8.10 کروڑ روپے) کے مقابلے میں کم رہی۔ تاہم، اس نے 'اسٹوڈنٹ آف دی ایئر' (7.48 کروڑ روپے)، 'پرم سندری' (7.37 کروڑ روپے) اور 'مرجاواں' (7.03 کروڑ روپے) سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔