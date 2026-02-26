'دی کیرالہ سٹوری 2' کو بڑا دھچکا، عدالتی حکم امتناعی کے بعد فلم 27 فروری کو ریلیز نہیں ہوگی
’دی کیرالہ سٹوری 2‘ کے بنانے والوں کو کیرالہ ہائی کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔عدالت نے فلم کی ریلیز پر روک لگا دی ہے۔
Published : February 26, 2026 at 5:03 PM IST
حیدرآباد: ’’دی کیرالہ سٹوری 2‘‘ کی ریلیز سے ایک دن پہلے میکرس کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے جمعرات 26 فروری کو فلم کی ریلیز پر روک لگانے کی درخواست کی سماعت کی اور بعد میں 15 دن کا اسٹے حکم امتناعی جاری کیا۔
پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق جمعرات کی دوپہر، ’دی کیرالہ سٹوری 2‘ کی ریلیز سے ایک دن پہلے، کیرالہ ہائی کورٹ نے فلم کی ریلیز پر عبوری روک لگا دی۔ فلم بنانے والوں نے ابھی تک اس پیش رفت پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ فلم پر فرقہ وارانہ تقسیم کو بھڑکانے اور ریاست کو منفی روشنی میں پیش کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔
Kerala High Court stays the release of The Kerala Story 2: Goes Beyond for 15 days. The film will not be released tomorrow. pic.twitter.com/EOZIWscLif— ANI (@ANI) February 26, 2026
یہ فلم جمعہ 27 فروری کو ریلیز ہونی تھی، لیکن اس کے موضوع اور حساس مسائل کی تصویر کشی نے پہلے ہی کافی بحث چھیڑ دی تھی۔ درخواست گزاروں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور دعویٰ کیا تھا کہ اس کا مواد فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دے سکتا ہے اور امن عامہ کو بگاڑ سکتا ہے۔
دلائل پر غور کرتے ہوئے عدالت نے عبوری حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے فلم کی تھیٹر ریلیز کو اگلے دو ہفتوں تک روک دیا۔ یہ فیصلہ فلم کے پروڈیوسرز کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، جنہوں نے پروموشن اور ڈسٹری بیوشن کے انتظامات میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی تھی۔ اب بہت سے مراکز پر ایڈوانس بکنگ کی منسوخی یا رقم کی واپسی کی توقع کی جا رہی ہے، جس سے مالی دباؤ مزید بڑھ جائے گا۔
صنعت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی آخری لمحات کی عدالتی مداخلت فلم کے تجارتی امکانات کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتی ہے، خاص طور پر اگر یہ تنازعہ اس کی مارکیٹنگ کی رفتار کا حصہ بن جائے۔ اگرچہ عدالت نے ابھی تک کیس کے میرٹ پر کوئی حتمی فیصلہ جاری نہیں کیا ہے، لیکن عبوری حکم نامہ بتاتا ہے کہ اسے مزید تفتیش تک روکنے کیلئے کافی بنیادیں مل گئی ہیں۔ سٹے کے دوران اس معاملے پر تفصیلی سماعت متوقع ہے۔