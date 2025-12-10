دی گریٹ انڈین کپل شو 4: کپل شرما نے اپنی بیٹی کی سالگرہ پر نئے سیزن کا اعلان کیا، پرومو میں نظر آئے نئے کامیڈین
کپل شرما نے اپنی بیٹی کی سالگرہ پر ’دی گریٹ انڈین کپل شو‘ کے نئے سیزن کا اعلان کیا ہے۔ پریمیئر کی تاریخ معلوم کریں...
Published : December 10, 2025 at 8:18 PM IST
ممبئی: معروف کامیڈین کپل شرما آج 10 دسمبر کو اپنی پیاری بیٹی عنائیرہ کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس خاص موقع پر کامیڈین نے اپنے کامیڈی شو "دی گریٹ انڈین کپل شو" کے نئے سیزن کا اعلان کیا ہے اور شو کے نئے کرداروں کے ساتھ پریمیئر کی تاریخ کا بھی اعلان کیا ہے۔
بدھ کے روز کپل شرما نے اپنی بیٹی عنائیرہ کے ساتھ ایک خوبصورت تصویر پوسٹ کی اور اسے ایک میٹھے نوٹ کے ساتھ منسلک کیا۔ انہوں نے کیپشن میں لکھا، "ہیپی برتھ ڈے مائی ڈارلنگ۔ مجھے یقین نہیں آرہا کہ آپ آج 6 سال کے ہو گئے ہیں۔ میں اتنے سالوں سے لوگوں کو ہنسا رہا ہوں، لیکن آپ نے مجھے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ حقیقی خوشی کیا ہے، اور آپ کے نام کا یہی مطلب ہے۔ ہماری زندگی میں خوشی اور خوشی لانے کے لیے آپ کا شکریہ۔"
کامیڈین نے مزید لکھا، "پاپا اس وقت شوٹنگ میں ہیں۔ وہ شوٹنگ ختم کرنے کے بعد سیدھا آپ کی سالگرہ کی تقریب میں آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ فی الحال، میں آپ کا پسندیدہ گانا اپنی تصویر پر لگا رہا ہوں۔ سلامت رکھے۔"
اس پوسٹ سے پہلے، کامیڈین نے اپنے شو کے لیے ایک پرومو جاری کیا، جس میں پریمیئر کی تاریخ اور کاسٹ کا انکشاف کیا گیا۔ پرومو جاری کرتے ہوئے کیپشن لکھا20 دسمبر کو رات 8 بجے شروع ہونے والے دی گریٹ انڈین کپل شو کا نیا سیزن دیکھیں، صرف نیٹ فلکس پر۔
نئے سیزن کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کامیڈین نے کہا، "جب بھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے، نئے سیزن میں میں کیا کروں گا؟ لیکن پھر آپ کی محبت اور آپ کی توقعات مجھے کچھ نیا کرنے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ اس بار بھی آپ کی توقعات نے مجھے بہت سے نئے کردار نبھانے کا راستہ دکھایا ہے، اور ساتھ ہی وہ کردار جو آپ نے ہمیشہ سے پسند کیے ہیں۔ کامیڈی کی دنیا کا ملٹی ویرس بنو، مطلب تفریح۔"
اس سیزن میں، کپل شرما کئی نئے انداز میں نظر آئیں گے، جن میں جنرل زیڈ بابا، تاؤجی، راجہ، اور منتری جی شامل ہیں، جو ہر عمر کے ناظرین کے لیے نئی نسل کے نئے کردار لے کر آئے ہیں۔ "دی گریٹ انڈین کپل شو سیزن 4" کا پریمیئر 20 دسمبر کو نیٹ فلکس پر ہوگا۔