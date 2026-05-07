تمل ناڈو میں انتخابی کامیابی کے بعد اپنے دوست کو الوداع کرنے پہنچے تھلاپتی وجے
تھلاپتی وجے اپنے قریبی دوست اور پروڈیوسر آر بی چودھری کو خراج عقیدت پیش کرنے پہنچے اشک بار آنکھوں سے وداع کیا-
Published : May 7, 2026 at 4:01 PM IST
حیدرآباد: تھلاپتی وجے نے تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں تاریخ رقم کی ہے۔ انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کیا جب اس فتح کا جشن منایا جا رہا تھا، ایک ناگہانی سانحہ نے تھلاپتی وجے کو توڑ دیا ایک انتہائی قریبی شخص انتقال کر گیا ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ تمل پروڈیوسر آر بی چودھری ہیں۔
آر بی چودھری 5 مئی کو ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے۔ اس پروڈیوسر نے متعدد ستاروں، خاص طور پر وجے کے کیریئر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ جیسے ہی ان کے انتقال کی خبر پھیلی، فلمی برادری کے بہت سے اراکین انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چنئی میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ وجے خود اس مقام پر پہنچے اور آر بی چودھری کو خراج عقیدت پیش کی۔ رہائش گاہ کا ماحول غم سے بھرا ہوا تھا اور جذباتی لمحات سے بھرا ہوا تھا۔
آر بی چودھری ان پروڈیوسروں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنے کیریئر کے ابتدائی دور میں وجے کو اہم مدد فراہم کی۔ انہوں نے فلم پوو انکاگا پروڈیوس کی۔ یہ فلم وجے کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، جس نے اسے کامیابی کے ساتھ مضبوط مداحوں کی بنیاد بنانے میں مدد کی۔
چار دہائیوں سے زیادہ پر محیط کیریئر کے دوران، پروڈیوسر نے متعدد فلمیں تیار کیں جو سپر ہٹ ہوئیں، جن میں نٹمائی گوکلم سوریاومسم اور دیگر شامل ہیں۔ ان کی آخری پروڈکشن، ماریسن، سدھیش سنکر نے ڈائریکٹ کی تھی۔ اس میں وڈیولو اور فہد فاصل نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ فلم کی موسیقی یوون شنکر راجہ نے ترتیب دی تھی۔ اسے جولائی 2025 میں ریلیز کیا گیا تھا۔