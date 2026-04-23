تمل ناڈو اسمبلی انتخابات 2026: رجنی کانت سے لے کر کمل ہاسن تک، جنوبی سپر اسٹارز نے اپنا ووٹ ڈالا
2026 کے تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں اس بار اداکار وجے بھی میدان میں ہیں۔ نتائج کا اعلان چار مئی 2026 کو کیا جائے گا۔
Published : April 23, 2026 at 2:49 PM IST
حیدرآباد: جنوبی ریاست تمل ناڈو میں قانون ساز اسمبلی کی 234 سیٹوں کے لیے آج 23 اپریل کو ووٹنگ ہو رہی ہے۔ تمام 234 سیٹوں کے لیے ایک ہی مرحلے میں پولنگ ہو رہی ہے۔ انتخابی نتائج کا اعلان 4 مئی 2026 کو کیا جائے گا۔ تامل ناڈو میں حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ کامیابی کی تعداد 118 نشستوں پر ہے۔ آج ریاست کے 56.7 ملین ووٹر اس بات کا تعین کریں گے کہ نیا وزیر اعلیٰ کون بنے گا۔
ریاست ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے درمیان سخت مقابلہ دیکھ رہی ہے۔ دریں اثنا، جنوبی ہند کے سپر اسٹار تھلاپتی وجے - جو پہلی بار سیاست میں آئے ہیں - یہ بھی انتخابی میدان میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ وجے نے تمیزہگا ویٹری کزگم پارٹی کے بینر تلے پہلی بار انتخابی میدان میں قدم رکھا ہے۔ مزید برآں وجے سمیت کئی ستاروں کے ساتھ ساتھ ساتھی ساؤتھ انڈین سپر اسٹارز رجنی کانت، کمل ہاسن، اور اجیت کمار نے اپنا ووٹ ڈالا ہے۔
چنئی کے پوز گارڈن میں واقع اپنی رہائش گاہ سے نکلنے کے بعد رجنی کانت ایک پولنگ بوتھ پر پہنچے اور اپنا قیمتی ووٹ ڈالا۔ رجنی کانت نے ایک آرام دہ اور پرسکون انداز میں کھیلا اور اس کے بعد اپنی صبح کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے چنئی کے سٹیلا میریس اسکول میں قائم پولنگ اسٹیشن پر اپنا ووٹ ڈالا۔ ایک ویڈیو کلپ میں رجنی کانت کو اپنی ووٹنگ انگلی پر سیاہی کا نشان دکھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر رجنی کانت نے حال ہی میں اپنی انتہائی متوقع فلم جیلر 2 کی شوٹنگ مکمل کی۔ فلم سازوں نے حال ہی میں شوٹنگ کی تکمیل کے موقع پر سیٹ سے تصاویر بھی شیئر کیں۔
ٹی وی کے چیف اور اداکار وجے سخت سیکورٹی کے درمیان پولنگ بوتھ پر پہنچے اور اپنا ووٹ ڈالا۔ دریں اثنا، ساؤتھ کے سپر اسٹار اور ریسر اجیت کمار نے صبح سویرے تھروانمیور پولنگ اسٹیشن پہنچ کر اپنا ووٹ ڈالا۔ پولیس انتظامیہ نے صورتحال پر قابو پالیا۔ ایم این ایم کے سربراہ اور اداکار کمل ہاسن اپنی اسٹار بیٹی شروتی ہاسن کے ساتھ الورپیٹ اسکول میں ووٹ ڈالنے پہنچے۔ ووٹ ڈالنے کے بعد، باپ بیٹی نے اپنی سیاہی والی انگلیاں دکھاتے ہوئے کیمروں کے سامنے پوز دیا۔
#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Vijay, TVK chief and candidate from Tiruchirappalli East and Perambur constituencies, leaves after casting his vote at a polling station in Chennai. pic.twitter.com/iAZ9zetBi4— ANI (@ANI) April 23, 2026
مزید پڑھیں: 'مجھے 9 کروڑ روپے کے قرض کے لیے جیل نہیں ہوئی': راجپال یادو نے بتائی سزا کی اصل وجہ
رجنی کانت سے لے کر کمل ہاسن تک، ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچنے والے تمام ستاروں نے بھی عوام سے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اپیل کی۔ ان کے علاوہ اداکار اور گلوکار دھرو وکرم نے اپنا ووٹ ڈالا۔ اداکار دھنش نے ہندوستانی گلوکار اور موسیقار انیرودھ روی چندر کے ساتھ الورپیٹ میں اپنا ووٹ ڈالا۔ اداکار وکرم پربھو بھی ووٹ ڈالنے پولنگ بوتھ پہنچے۔