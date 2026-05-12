'سسٹم' کا شاندار ٹریلر جاری ، اس تاریخ کو پرائم ویڈیو پر 'پاور بمقابلہ جسٹس' کے درمیان لڑائی کی انوکھی کہانی دیکھیں
پرائم اوریجنل فلم سسٹم ایک طاقتور کورٹ روم تھرلر ہے، جس کی ہدایت کاری اشونی ایر تیواری نے کی ہے۔
Published : May 12, 2026 at 6:08 PM IST
حیدرآباد: پرائم ویڈیو نے آج، 12 مئی کو اپنی آنے والی اصل فلم سسٹم کا ٹریلر جاری کیا۔ ایک طاقتور کورٹ روم تھرلر جو ایک ایسے نظام کو چیلنج کرتی ہے جہاں صرف طاقت ہی سچائی کا حکم دیتی ہے۔ اشونی ایر تیواری کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کو پمی باویجا، ہرمن باویجا اور سمیتا بالیگا نے پروڈیوس کیا ہے۔ سسٹم ہمہ گیر موضوعات کی کھوج کرتا ہے جیسے عزائم، بدلہ، انصاف کی لڑائی، اور اخلاقی اقدار۔
ہرمن باویجا، ارون سوکمار، اشونی ایر تیواری، تسنیم لوکھنڈ والا، اور اکشت گھلدیال کی تحریر کردہ اس فلم میں سوناکشی سنہا، جیوتھیکا، اور آشوتوش گواریکر مرکزی کرداروں میں ہیں۔ ان کے ساتھ پریتی اگروال، آدیناتھ کوٹھارے، آشریہ مشرا، گورو پانڈے اور سیاندیپ سینگپتا اہم کرداروں میں نظر آئیں گے۔ اس فلم کا پرائم ویڈیو پر 22 مئی کو ہندی میں خصوصی پریمیئر ہوگا، ہندوستان سمیت دنیا بھر کے 240 سے زیادہ ممالک میں۔
سسٹم کا ٹریلر نیہا کے ساتھ شروع ہوتا ہے
ایک پرعزم نوجوان وکیل جس کا کردار سوناکشی سنہا نے پیش کیا ہے۔ اسے اپنے والد (آشوتوش گواریکر) کی طرف سے ایک زبردست چیلنج ملتا ہے: اگر وہ اس کی فرم میں شراکت دار بننا چاہتی ہے تو اسے خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے، وہ ساریکا (جیوتھیکا) کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے جو کہ ایک تیز ذہانت والی کورٹ روم سٹینوگرافر ہے جو اپنے پوشیدہ مقاصد کو محفوظ رکھتی ہے۔
ٹریلر بعد میں تیز رفتار کمرہ عدالت کی لڑائیوں، الجھے ہوئے رشتوں اور کئی طاقتور لمحات کی جھلکیاں پیش کرتا ہے۔ اثر انگیز مکالمے جیسے "دولت کے شور کے درمیان، غریبوں کی آواز گم ہو جاتی ہے"۔فلم کے مرکزی تنازع کو براہ راست اجاگر کرتے ہیں۔ ٹریلر سامعین کو ایک طویل سوال کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے: ایک ایسے نظام میں جہاں اثر و رسوخ اور طاقت سچائی سے بڑھ سکتی ہے، کیا انصاف ختم ہو گیا ہے، یا پھر بھی لڑنے کا موقع ہے؟
سوناکشی سنہا نے کیا کہا؟
سوناکشی سنہا، جو فلم میں ایک پرجوش سرکاری وکیل نیہا کے کردار میں نظر آرہی ہیں، کہتی ہیں، "اس کردار کو ادا کرنا میرے لیے ایک ناقابل یقین حد تک خاص اور پورا کرنے والا تجربہ رہا ہے۔ میں ہمیشہ ایسی کہانیوں کی طرف راغب ہوتی ہوں جو بطور فنکار مجھے چیلنج کرتی ہیں، اور پرائم ویڈیو نے مجھے متنوع انواع اور موضوعات کو دریافت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ڈرامہ؛ یہ اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔