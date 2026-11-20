سشمیتا سین 51 برس کی ہو گئیں، سابق بوائے فرینڈ کی پوسٹ نے سب کی توجہ مبزول کرلی
سشمیتا سین کی سالگرہ کے ایک روز بعد للت مودی نے انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ دونوں ایک ساتھ نظرآرہے ہیں۔
Published : November 20, 2026 at 3:45 PM IST
حیدرآباد: تاجر اور آئی پی ایل کے سابق چیئرمین للت مودی ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں لیکن اس بار کسی قانونی مقدمے کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسٹاگرام پر کی گئی ایک پوسٹ کی بدولت للت مودی نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے اپنی سابقہ گرل فرینڈ اور بالی وڈ اداکارہ سشمیتا سین کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ تاہم اس پوسٹ کے کیپشن نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔
سشمیتا سین کی سالگرہ کے ایک روز بعد للت مودی نے انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مختصر مگر محبت بھرا پیغام بھی لکھا، جس میں خاص طور پر اپنی سابقہ ساتھی کو اپنا "انتہائی قریبی دوست قرار دیا۔
سیاہ و سفید تصویر کے ساتھ لکھے گئے کیپشن میں انہوں نے کہا، "میری انتہائی قریبی دوست کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو! سشمیتا سین، یوں ہی مسکراتی رہیں۔ یہ پیغام ان کے تعلقات کے سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بننے کے برسوں بعد سامنے آیا ہے۔ اگرچہ اب یہ دونوں الگ ہو چکے ہیں، لیکن للت کی اس تازہ ترین پوسٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب بھی اداکارہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔
یہ جولائی 2022 کی بات ہے جب للت مودی نے مالدیپ اور سارڈینیا میں سشمیتا سین کے ساتھ اپنی چھٹیوں کی تصاویر شیئر کیں۔ اپنے تعلقات کا اعلان کرتے ہوئے، انہوں نے اداکارہ کو اپنا بہتر نصف قرار دیا اور ان کے درمیان چلنے والے رومانس کو اپنی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز بتایا۔ ان کی اس پوسٹ کے بعد ان کی شادی کے امکانات کے بارے میں بھی چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ تاہم، اپنے تعلقات کو عوامی سطح پر تسلیم کرنے کے محض چند ماہ بعد ہی یہ خبر سامنے آئی کہ ان کی راہیں جدا ہو گئی ہیں۔
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یہ قیاس آرائیاں ستمبر 2022 میں اس وقت سامنے آئیں جب للت نے اپنے انسٹاگرام سے سشمیتا کی تصاویر ہٹا دیں اور اپنی 'بائیو' (bio) سے بھی ان کا ذکر مٹا دیا۔ فروری 2025 تک، للت اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے، انہوں نے اپنی نئی ساتھی، ریما بوری کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کی 25 سالہ دوستی اب محبت میں بدل چکی ہے۔