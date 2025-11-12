ETV Bharat / entertainment

دھرمیندر ہسپتال سے ڈسچارج، اب گھر پر آرام کریں گے، سنی دیول نے مداحوں کا شکریہ ادا کیا

سنی دیول نے اپنے والد اور سینئر اداکار دھرمیندر کے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد بیان جاری کر کے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔

دھرمیندر ہسپتال سے ڈسچارج
دھرمیندر ہسپتال سے ڈسچارج (File Photo : IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 12, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
حیدرآباد: ہندی سنیما کے سینئر اسٹار دھرمیندر کو 12 نومبر کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ اپنے گھر واپس آگئے۔ اداکار گذشتہ 11 دنوں سے ممبئی کے بریچ کینڈل ہسپتال میں داخل تھے۔ دریں اثنا، سینئر اداکار کی موت کی افواہیں بھی بار بار پھیلتی رہیں، جس پر ان کی اہلیہ ہیما مالنی اور بیٹی ایشا دیول نے جھوٹی خبریں پھیلانے پر میڈیا کو سرزنش کی۔ دھرمیندر اب اپنے خاندان کے ساتھ گھر پر ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ انہیں ایمبولینس کے ذریعے ان کے گھر پہنچایا گیا۔ اس دوران سنی دیول اور بوبی دیول کار میں ایمبولینس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اداکار کو آج صبح سات بجے اسپتال سے ڈسچارج کردیا گیا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہ وینٹی لیٹر سپورٹ پر تھے۔

دھرمیندر گھر واپس آگئے

جہاں دھرمیندر کی موت کی خبر نے ان کے مداحوں کو دل شکستہ کر دیا تھا، وہیں انہوں نے راحت کی سانس لی جب انہیں معلوم ہوا کہ اداکار کی موت محض ایک افواہ تھی۔ سوشل میڈیا پر مداح ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اب جب کہ دھرمیندر گھر واپس آچکے ہیں، ان کے مداح خوش نظر آ رہے ہیں۔ جب دھرمیندر کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، اور گووندا سمیت کئی مشہور شخصیات نے ان کی عیادت کی۔ سنی اور بوبی مداحوں کو ان کی صحت سے متعلق اپ ڈیٹس دے رہے تھے۔

پرائیویسی کا خیال رکھنے کی اپیل

دوسری جانب سنی دیول نے مداحوں کی دعاؤں کا شکریہ ادا کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اسٹار فیملی کی پرائیویسی کی خلاف ورزی نہ کریں۔ سنی نے کہا، "مسٹر دھرمیندر کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور اب وہ گھر پر آرام کریں گے اور صحت یاب ہوں گے۔ ہم میڈیا اور عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جھوٹی خبریں پھیلانے سے باز رہیں، ان کا احترام کریں، اور خاندان کی رازداری کا خیال کریں"۔

