'اچھے دن جلد آئیں گے': گووندا کی خاموشی توڑنے کے بعد سنیتا نے ایک خفیہ پوسٹ شیئر کی، ایک پرانی تصویر شیئر کی
سنیتا آہوجا نے اپنی خفیہ پوسٹ میں اپنے شوہر گووندا کے ساتھ ایک خوبصورت تصویر بھی شیئر کی ہے۔
Published : February 11, 2026 at 1:03 PM IST
حیدرآباد: ہیرو نمبر 1 گووندا نے کل ایک انٹرویو میں اپنی بیوی سنیتا آہوجا کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے بارے میں کھل کر بات کی۔ اداکار نے فلم ڈائریکٹر کرن جوہر پر بھی اپنے غصے کا اظہار کیا۔ سنیتا آہوجا نے اپنے اسٹار شوہر کو ان کے مبینہ افیئر پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ گووندا نے تاہم کہا کہ وہ اپنے بچوں کی خاطر فلم پروڈیوسروں سے بات کر رہے ہیں۔ گووندا کا انٹرویو وائرل ہونے کے بعد سنیتا نے سوشل میڈیا پر ایک خفیہ پوسٹ شیئر کی۔ اس پوسٹ میں وہ اپنے اسٹار شوہر کے ساتھ نظر آرہی ہیں۔
Sunita نے ایک خفیہ پوسٹ شیئر کی ہے۔
سنیتا نے کل رات اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی ایک تصویر میں گووندا سوٹ اور بوٹ میں نظر آرہے ہیں، جبکہ سنیتا ایک سلم فٹ ساڑھی میں نظر آرہی ہیں۔ تصویر میں ایک بزرگ خاتون بھی نظر آ رہی ہیں۔ اس پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے سنیتا نے لکھا، ’’اچھے پرانے دن جلد آئیں گے، جئے ماتا دی‘‘۔ سنیتا کی بیٹی ٹینا آہوجا نے بھی اس پوسٹ کو پسند کیا۔ سنیتا اس سے قبل بھی کئی بار انٹرویوز میں اپنے اسٹار شوہر گووندا کی توہین کر چکی ہیں۔ وہ اس کے بارے میں بہت بے تکلفی سے بولتی ہے۔ ایک بار انہوں نے گووندا کے بارے میں کہا، "کیا آپ باپ ہیں یا کیا؟ شاہ رخ، امیتابھ اور جیکی سبھی اپنے بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کچھ نہیں کرتے۔" 10 فروری کو گووندا نے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پروڈیوسر سے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی ہے۔
جوڑے کی طلاق کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔
گووندا اور سنیتا کی شادی کو 39 سال ہوچکے ہیں اور ان کے بارے میں ہر روز خبریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ان کی طلاق کی افواہیں بھی کئی بار منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تاہم سنیتا نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز انہیں الگ نہیں کر سکتی۔ گووندا ایک طویل عرصے سے بالی ووڈ میں جدوجہد کر رہے ہیں، اور آخری بار فلم رنگیلا راجہ (2019) میں نظر آئے تھے۔ اس کے بعد اداکار کسی فلم میں نظر نہیں آئے۔