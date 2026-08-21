سنیتا آہوجا نے طلاق کی درخواست واپس لینے کے بارے میں چونکا دینے والا انکشاف کیا
یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب راکھی ساونت نے اسٹار کی اہلیہ سنیتا آہوجا کے بارے میں بات کی۔
Published : August 21, 2026 at 5:22 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اداکار گووندا اور سنیتا آہوجا کا رشتہ حال ہی میں سرخیوں میں رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے سنیتا نے گووندا کے خلاف اپنی طلاق کی درخواست واپس لے لی تھی۔ اب اداکار کی اہلیہ نے انہیں طلاق نہ دینے کے فیصلے کی وجہ بتا دی ہے۔
یہ بتاتے ہوئے کہ انہوں نے طلاق کا مقدمہ واپس لینے کا فیصلہ کیوں کیا، سنیتا نے بتایا کہ گووندا اور کومل شادی کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اس نے اشارہ کیا کہ یہی وجہ تھی کہ وہ قانونی کارروائی سے پیچھے ہٹ گئی۔
یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب راکھی ساونت نے اسٹار کی اہلیہ سنیتا آہوجا کے بارے میں بات کی، جس نے انکشاف کیا کہ انہوں نے طلاق کی درخواست واپس لے لی تھی کیونکہ گووندا کومل رانی سوارنکر سے شادی کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ یہ بات چیت سنیتا کی جانب سے اپنی درخواست واپس لینے اور گووندا اور کومل رانی سوارنکر کے حوالے سے چونکا دینے والا دعویٰ کرنے کے بعد ہوئی ہے۔
راکھی ممبئی میں پاپارازی سے بات کر رہی تھیں۔ اس نے سپیکر پر کال رکھی اور سنیتا کی کہانی کا پہلو شیئر کیا۔ بات چیت کے دوران سنیتا نےعرضی واپس لینے کی وجہ بتاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے طلاق کی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ گووندا اور کومل شادی کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔
راکھی نے سنیتا کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ اچھی بات ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا آپ نے کیس واپس لے کر صحیح کام کیا۔" اس کے بعد اس نے سنیتا کو اپنے مالی مفادات کی حفاظت کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، "200 کروڑ روپے پر توجہ مرکوز کریں۔ باقی سب کچھ بھول جاؤ۔ اگر کوئی دوسری یا تیسری عورت زندگی میں داخل ہوتی ہے، تو وہ سب کچھ ہڑپ کر لے گی۔ براہ کرم اپنے آپ پر احسان کریں اور سب کچھ پہلے اپنے نام کر دیں۔"
غور طلب ہے کہ سنیتا نے تقریباً دو سال قبل طلاق کے لیے درخواست دائر کی تھی اور گووندا کے مینیجر ششی سنہا نے درخواست واپس لینے کی سرکاری طور پر تصدیق کی تھی۔ سنیتا کو 19 اگست کو ممبئی کی باندرہ فیملی کورٹ میں ان کے بیٹے یشوردھن آہوجا کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ ان کے دورے کے بعد، ششی سنہا نے واضح کیا کہ درخواست واپس لے لی گئی ہے اور اس بات پر زور دیا کہ جوڑے کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ عدالت میں سنیتا کے غصے سے بھرے رویے کی وجہ سے ازدواجی پریشانی کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہوئی تھیں۔