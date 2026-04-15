سنیل شیٹی پریا درشن اور اکشے کمار کی فلم 'بھوت بنگلہ' کے لیے پرجوش، ٹیم کو پیش کی نیک خواہشات، ریلیز کل
سنیل شیٹی نے اکشے کمار کی فلم 'بھوت بنگلہ' کی تعریف کی اور اسے ایک زبردست 'ڈراؤنی ہنسی کا طوفان' قرار دیا۔
Published : April 15, 2026 at 1:58 PM IST
حیدرآباد: 'بھوت بنگلہ' کے اعلان نے پہلے ہی سب کو پرجوش کر دیا تھا، اور اب اس کا ٹریلر بھی آ گیا ہے، جس میں ہارر کامیڈی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ کل 16 اپریل کو ریلیز ہو رہی ہے۔ خوف اور کامیڈی کے بہترین امتزاج کے ساتھ یہ فلم ایک مزیدار فیملی انٹرٹینر ہونے جا رہی ہے۔ جہاں ٹریلر کو ہر طرف سے بے پناہ پیار ملا، وہیں اداکار سنیل شیٹی نے بھی اس کی خوب تعریف کی۔ انہوں نے فلم کو ایک زبردست اور خوف اور مزاح کا طوفان قرار دیا اور پوری ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
پنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر 'بھوت بنگلہ' کا ٹریلر شیئر کرتے ہوئے، سنیل شیٹی نے کیپشن میں لکھا کہ 'بھوت بنگلہ' کتنا پاگل پن بھرا اور ڈراؤنا، مزاحیہ طوفان کی طرح لگتی ہے! پرین سر، اکشے، تبو، ایکتا اور پوری ٹیم کو اس دیوانگی کو اسکرین پر لانے کے لیے بہت بہت پیار۔ یہ ایک ایسا بھوتیا گھر کی طرح لگتا ہے جس سے کوئی بھی خود کو دور نہیں رکھ سکے گا۔ بہت ساری نیک خواہش۔۔
آپ کو بتا دیں کہ سنیل شیٹی نے ہدایت کار پریہ درشن کے ساتھ 'ہیرا پھیری'، 'یہ تیرا گھر یہ میرا گھر'، 'ہلچل'، 'چپ چپ کے'، 'دے دانا دان' جیسی کئی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں۔ 'بھوت بنگلہ' بالاجی موشن پکچرز (بالاجی ٹیلی فلمز لمیٹڈ کا ایک حصہ) اور کیپ آف گڈ فلمز کے اشتراک سے پیش کیا گیا ہے، جس میں اکشے کمار، ومیکا گبی، پریش راول، تبو اور راجپال یادیو مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔
پریہ درشن کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کے پروڈیوسر اکشے کمار، شوبھا کپور اور ایکتا آر کپور ہیں۔ 'بھوت بنگلہ' کے پیڈ پری ویو 16 اپریل 2026 کو رات 9 بجے سینما گھروں میں شروع ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی فلم کی ایڈوانس بکنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فلم پہلے 10 اپریل کو ریلیز ہونی تھی لیکن دھوندھر 2 کے کریز کی وجہ سے فلم کی ریلیز کی تاریخ کو ملتوی کرنا پڑا۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اکشے کمار کی سال 2026 کی پہلی فلم ہے۔ اس سے قبل اکشے ہاؤس فل 5 اور جولی ایل ایل بی 3 میں نظر آئے تھے۔ بھوت بنگلہ کے بعد اکشے 'ویلکم ٹو'، 'جنگل' اور 'ہیون' میں بھی نظر آئیں گے۔
مزید پڑھیں:
