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'ستری 3' کی ریلیز کی تاریخ ملتوی؛ یہ فلم 2027 میں سینما گھروں کی زینت نہیں بنے گی

فلم ساز نے تصدیق کی کہ راجکمار راؤ کی اداکاری اور امر کوشک کی ہدایتکاری میں بننے والی یہ فلم 2027 میں ریلیز نہیں ہوگی۔

'ستری 3' کی ریلیز کی تاریخ ملتوی کر دی گئی ہے؛ یہ فلم 2027 میں سینما گھروں کی زینت نہیں بنے گی
'ستری 3' کی ریلیز کی تاریخ ملتوی کر دی گئی ہے؛ یہ فلم 2027 میں سینما گھروں کی زینت نہیں بنے گی ((Film Announcement Poster))
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 1, 2026 at 1:36 PM IST

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حیدرآباد: ستری کی دنیا ایک بار پھر واپسی کے لیے تیار ہے، لیکن مداحوں کو ابھی مزید کچھ انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ فلم کی ریلیز کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی ہے۔ جی ہاں آپ نے بالکل درست پڑھا'ستری 3' کی ریلیز ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس بات کی تصدیق فلم کے پروڈیوسر دنیش وجن نے کی ہے۔

راجکمار راؤ اور دنیش وجن نے فکی فریمزمیں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی ہارر کامیڈی سیریز ستری ​​کے بارے میں گفتگو کی۔ چونکہ ستری ​​اور ستری 2 دونوں کو ہی شائقین کی جانب سے بے پناہ پذیرائی ملی اور انہوں نے باکس آفس پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس لیے مداح اس سیریز کی تیسری فلم کے بارے میں تازہ ترین معلومات کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔

دنیش وجن نے ستری 3 کے حوالے سے ایک نئی معلومات فراہم کر کے ستری ​​کے مداحوں کو حیران کر دیا۔ فلم ساز نے تصدیق کی کہ راجکمار راؤ کی اداکاری اور امر کوشک کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم 2027 میں ریلیز نہیں ہوگی، تاہم، انہوں نے نئی ریلیز کی تاریخ کے بارے میں بھی وضاحت کی۔

پروڈیوسر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 'ستری 3 کا اسکرپٹ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ انہوں نے اس کی ریلیز میں تاخیر کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ کوشک فی الحال 'مہا اوتار پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔

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راجکمار راؤ اور شردھا کپور پر مشتمل 'ستری فرنچائز کا آغاز 2018 میں 'سٹری' ​​سے ہوا تھا اور 2024 میں سٹری 2 کے ساتھ اس کا دائرہ کار وسیع ہوا۔ یہ فلمیں میڈوک فلمز کی ہارر کامیڈی کائنات کا حصہ ہیں، جس میں 'بھیڑیا اور 'منجیا جیسی فلمیں بھی شامل ہیں۔

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