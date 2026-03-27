راجامولی کی 'وارنسی' کی پہلی جھلک جاری؛ رام نومی 2027 کو ریلیز کے لیے تیار ہے
یہ فلم اگلے سال 7 اپریل 2027 کو شری رام نومی کے موقع پر سینما گھروں کی زینت بنے گی-
Published : March 27, 2026 at 6:56 PM IST
حیدرآباد: معروف ہندوستانی فلم ساز ایس ایس راجامولی نے اپنی اگلی بڑی فلم 'وارنسی' کے حوالے سے ایک اہم اپ ڈیٹ شیئر کیا ہے۔ رام نومی کے مبارک موقع پر، فلم کی ٹیم نے ایک مختصر لیکن انتہائی اثر انگیز ویڈیو کی (ایک جھلک) جاری کی۔ اس ویڈیو کے ساتھ، میکرز نے واضح کیا ہے کہ یہ فلم اگلے سال 7 اپریل 2027 کو سری رام نومی کے تہوار کے موقع پر سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
مہیش بابو کا منفرد کردار
سپر اسٹار مہیش بابو اس فلم میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق، وہ بھگوان شیو کے ایک عقیدت مند کی تصویر کشی کرتا ہے جس کا نام 'رودر' ہے۔ تاہم، کہانی کا رامائن سے گہرا تعلق دکھایا گیا ہے۔ حال ہی میں جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں مہیش بابو کو بھگوان شری رام کے طور پر دکھایا گیا ہے، جس نے مداحوں میں کافی جوش و خروش پھیلا دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس فلم میں 25 منٹ کے رامائن کا ایک وسیع سلسلہ ہے، جس کی فلم بندی کو مکمل ہونے میں تقریباً 60 دن لگے۔
You'll see him in theatres by next Sri Rama Navami. 🏹❤️ #Varanasi
عالمی مقامات اور ایک بہت بڑا بجٹ
'وارنسی' کو ہندوستان کی اب تک کی سب سے مہنگی فلموں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا بجٹ 1,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہونے کی اطلاع ہے۔ راجامولی اس فلم کو ایک عالمی مہم جوئی کے طور پر تیار کر رہے ہیں۔ فلم کے کو ایک وسیع میدان میں فلمایا گیا ہے - وارانسی کے مقدس گھاٹوں سے لے کر انٹارٹیکا کے برفیلے مناظر تک تکنیکی طور پر بھی، فلم غیر معمولی ہے، کیونکہ اس کی شوٹنگ IMAX فارمیٹ میں کی جا رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ناظرین سینما گھروں میں واقعی ایک منفرد سنیما تجربہ سے لطف اندوز ہوں۔
ایک شاندار کاسٹ اور زبردست کہانی
مہیش بابو کے ساتھ عالمی اسٹار پریانکا چوپڑا جونس 'منداکنی' کے کردار میں نظر آئیں گی۔ دریں اثنا، مشہور جنوبی ہندوستانی اداکار پرتھوی راج سوکمارن فلم کے مخالف ('کمب') کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فلم کا بیانیہ ایکشن اور ایڈونچر کے شاندار امتزاج کا وعدہ کرتا ہے، جو پرانک کے عناصر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
مزید پڑھیں: آدتیہ دھر 'دھورندھر 2' کی جعلی AI تصاویر پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ناظرین سے آفیشل مواد پر بھروسہ کرنے کی اپیل کی
شائقین کا انتظار شدت اختیار کر گیا
ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے، ٹیم نے لکھا، "اگلی رام نومی کو آپ اسے سینما گھروں میں دیکھیں گے۔" اس پیغام نے سوشل میڈیا پر زبردست دھوم مچا دی ہے۔ راجامولی کی پچھلی بلاک بسٹر فلموں کو دیکھتے ہوئے ،جیسے باہوبلی اور RRR دنیا بھر کے سنیما کے شائقین وارنسی کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔