ETV Bharat / entertainment

پربھاس کی 'اسپرٹ' کاسٹ کا انکشاف دیپیکا پڈوکون کی جگہ ترپتی ڈمری؟ یہ بالی ووڈ اسٹار ولن کا کردار ادا کرے گا

ہدایت کار سندیپ ریڈی وانگا نے ایک ساؤنڈ ٹیزر شیئر کرکے فلم کی اسٹار کاسٹ کے ناموں کا انکشاف کیا ہے۔

پربھاس کی 'اسپرٹ' کاسٹ کا انکشاف دیپیکا پڈوکون کی جگہ ترپتی ڈمری؟ یہ بالی ووڈ اسٹار ولن کا کردار ادا کرے گا
پربھاس کی 'اسپرٹ' کاسٹ کا انکشاف دیپیکا پڈوکون کی جگہ ترپتی ڈمری؟ یہ بالی ووڈ اسٹار ولن کا کردار ادا کرے گا ((POSTER))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 24, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ساؤتھ کے سپر اسٹار پربھاس نے 23 اکتوبر کو اپنی 46ویں سالگرہ منائی۔ اس موقع پر پربھاس نے اپنی نئی فلم فوجی کا اعلان کیا اور اس کا پہلا لک شیئر کیا۔ ان کے لاکھوں مداحوں نے پربھاس کو سالگرہ کی مبارکباد بھیجی۔ دریں اثنا، کل رات، پربھاس کی سالگرہ کے موقع پر، ان کی ایک اور سب سے زیادہ متوقع فلم، اسپریٹ سے ایک اہم اپ ڈیٹ آیا۔ کل رات، اسپرٹ کے ڈائریکٹر سندیپ ریڈی وانگا نے ایک ساؤنڈ ٹیزر شیئر کیا اور فلم کی اسٹار کاسٹ کا انکشاف کیا۔ اس سے پربھاس کے مداحوں میں جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔

ہدایت کار سندیپ وانگا ریڈی نے پربھاس کے مداحوں کو ان کی سالگرہ پر بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ سپر اسٹار کے خاص دن کو مزید یادگار بنانے کے لیے، اینیمل ڈائریکٹر نے اپنی انتہائی متوقع فلم، اسپرٹ سے ایک دلچسپ ساؤنڈ ٹریک جاری کیا ہے۔ طاقتور آڈیو، جس میں پربھاس کی طاقتور بیریٹون آواز شامل ہے، نے پہلے ہی مداحوں کو ایک جنون میں ڈال دیا ہے۔ مزید برآں، میکرز نے اس موقع پر روح کی پوری اسٹار کاسٹ کی نقاب کشائی بھی کی ہے۔ ترپتی ڈمری اب اس فلم میں دیپیکا پڈوکون کی جگہ نظر آئیں گی۔

مزید پڑھیں:سالگرہ مبارک: ہندوستان کے غیر متنازعہ سپر اسٹار کے بارے میں جانئیے5 چیزیں، بشمول ان کی آنے والی فلمیں

اسپرٹ کی اسٹار کاسٹ

جب سے دیپیکا پڈوکون کی پربھاس اسٹارر فلم اسپرٹ سے علیحدگی ہوئی ہے، مداح اس کی کاسٹ کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ دریں اثنا، ہدایت کار سندیپ وانگا ریڈی نے فلم کی پوری اسٹار کاسٹ کے ناموں کا انکشاف کیا ہے۔ پربھاس کے ساتھ ترپتی ڈمری، پرکاش راج، کنچنا اور وویک اوبرائے مرکزی کردار ادا کریں گے۔ وویک، جو آخری بار فلم کیسری ویر میں نظر آئے تھے، اسپرٹ میں ولن کا کردار ادا کریں گے۔ یہ فلم آٹھ زبانوں میں ریلیز ہونے والی ہے: تیلگو، ہندی، تمل، کنڑ، ملیالم، مینڈارن، جاپانی اور کورین۔

TAGGED:

PRBHAS SPIRIT
SANDEEP REDDY VANGA
SPIRIT STAR CAST
پربھاس کی اسپرٹ کی اسٹار کاسٹ
SPIRIT STAR CAST REVEAL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.