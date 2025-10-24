پربھاس کی 'اسپرٹ' کاسٹ کا انکشاف دیپیکا پڈوکون کی جگہ ترپتی ڈمری؟ یہ بالی ووڈ اسٹار ولن کا کردار ادا کرے گا
ہدایت کار سندیپ ریڈی وانگا نے ایک ساؤنڈ ٹیزر شیئر کرکے فلم کی اسٹار کاسٹ کے ناموں کا انکشاف کیا ہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2025 at 2:50 PM IST
حیدرآباد: ساؤتھ کے سپر اسٹار پربھاس نے 23 اکتوبر کو اپنی 46ویں سالگرہ منائی۔ اس موقع پر پربھاس نے اپنی نئی فلم فوجی کا اعلان کیا اور اس کا پہلا لک شیئر کیا۔ ان کے لاکھوں مداحوں نے پربھاس کو سالگرہ کی مبارکباد بھیجی۔ دریں اثنا، کل رات، پربھاس کی سالگرہ کے موقع پر، ان کی ایک اور سب سے زیادہ متوقع فلم، اسپریٹ سے ایک اہم اپ ڈیٹ آیا۔ کل رات، اسپرٹ کے ڈائریکٹر سندیپ ریڈی وانگا نے ایک ساؤنڈ ٹیزر شیئر کیا اور فلم کی اسٹار کاسٹ کا انکشاف کیا۔ اس سے پربھاس کے مداحوں میں جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔
ہدایت کار سندیپ وانگا ریڈی نے پربھاس کے مداحوں کو ان کی سالگرہ پر بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ سپر اسٹار کے خاص دن کو مزید یادگار بنانے کے لیے، اینیمل ڈائریکٹر نے اپنی انتہائی متوقع فلم، اسپرٹ سے ایک دلچسپ ساؤنڈ ٹریک جاری کیا ہے۔ طاقتور آڈیو، جس میں پربھاس کی طاقتور بیریٹون آواز شامل ہے، نے پہلے ہی مداحوں کو ایک جنون میں ڈال دیا ہے۔ مزید برآں، میکرز نے اس موقع پر روح کی پوری اسٹار کاسٹ کی نقاب کشائی بھی کی ہے۔ ترپتی ڈمری اب اس فلم میں دیپیکا پڈوکون کی جگہ نظر آئیں گی۔
اسپرٹ کی اسٹار کاسٹ
جب سے دیپیکا پڈوکون کی پربھاس اسٹارر فلم اسپرٹ سے علیحدگی ہوئی ہے، مداح اس کی کاسٹ کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ دریں اثنا، ہدایت کار سندیپ وانگا ریڈی نے فلم کی پوری اسٹار کاسٹ کے ناموں کا انکشاف کیا ہے۔ پربھاس کے ساتھ ترپتی ڈمری، پرکاش راج، کنچنا اور وویک اوبرائے مرکزی کردار ادا کریں گے۔ وویک، جو آخری بار فلم کیسری ویر میں نظر آئے تھے، اسپرٹ میں ولن کا کردار ادا کریں گے۔ یہ فلم آٹھ زبانوں میں ریلیز ہونے والی ہے: تیلگو، ہندی، تمل، کنڑ، ملیالم، مینڈارن، جاپانی اور کورین۔