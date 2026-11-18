سونا موہا پاترا نے سلمان خان کے گانے کا مذاق اڑایا، 'ماتروبھومی' کے گانے 'تیری سیکسی بیوٹی' پر تبصرے
سونا نے موسیقی میں 20 سال مکمل ہونے کے موقعے پر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔
Published : November 18, 2026 at 11:37 AM IST
حیدرآباد: گلوکارہ سونا موہاپاترا نے سلمان خان کے ساتھ اپنی ایک دہائی پرانی کشیدگی کا دوبارہ ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی سلمان کی آنے والی جنگی ڈرامہ فلم 'متروبھومی: مے وار ریسٹ اِن پیس کے ایک نئے گانے 'تیری سیکسی بیوٹی پر سخت تنقید کی ہے۔ موسیقی کی صنعت میں اپنے 20 سال مکمل ہونے کے موقع پر، موہاپاترا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے ان ناقدین کو جواب دیا جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ سپر اسٹار سلمان خان کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد ان کے کیریئر کو نقصان پہنچا۔ سونا نے سلمان کو 2016 میں 'زیادتی (ریپ) سے متعلق متنازعہ مثال' دینے پر، اور بعد ازاں 2019 میں پریانکا چوپڑا اور کٹرینہ کیف کا مذاق اڑانے والے ریمارکس پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔
دیوالی کے موقع پر کیرالہ میں روایتی 'اُٹم تھلل پرفارمنس دیکھنے کے بعد ممبئی واپسی کا ذکر کرتے ہوئے، موہاپاترا نے بتایا کہ انہیں اپنے انسٹاگرام فیڈ پر سلمان خان کا ایک نیا گانا نظر آیا، جو فوجیوں کی قربانیوں سے متاثرہ ایک فلم کا حصہ ہے۔ اس گانے پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اور یہ رہے ہمارے سپر اسٹار، جو کچھ شراب پی لینے کے بعد بالکل کسی 'ہوائی جہاز' کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں اسے دیکھ کر فوراً وہی پرانے 'احساسات' تازہ ہو گئے۔ تو، کیا یہی وہ 'فنکارانہ' دنیا ہے جسے میں یاد کر رہی تھی؟ اگر میں نے ایسے 10 اور گانے گا لیے ہوتے، تو میری زندگی کامیاب ہو جاتی! گزشتہ دہائی پر نظر ڈالوں تو، مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا کہ اصل میں کس کے کیریئر کو اس طرح کی 'ہمدردی' کی ضرورت ہے۔
گلوکارہ نے بتایا کہ گزشتہ چند برسوں میں لوگوں نے اکثر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے ’خان‘ کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہوتی، تو ہندی سنیما میں ان کا کیریئر کہیں زیادہ نمایاں ہو سکتا تھا۔ اس بات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہ بااثر شخصیات کے قریب ہونے کو کامیابی کیوں سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اقتدار یا طاقت کے قریب ہونے کو کامیابی کیوں مانتے ہیں جیسے کہ کسی اور کی سلطنت میں داخل ہونا، اپنی خود کی سلطنت تعمیر کرنے سے کہیں بڑی کامیابی ہو۔ لہٰذا، جو لوگ میرے ’کھوئے ہوئے‘ بالی وڈ کیریئر پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے بارے میں فکر نہ کریں میں اپنی زندگی کافی خوشی سے گزار رہی تھی۔
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سنہ 2016 کے تنازعے کا ذکر کرتے ہوئے، مہاپاترا نے بتایا کہ انہیں کس قدر شدید آن لائن تنقید اور بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ تنازعہ تب کھڑا ہوا تھا جب انہوں نے ’خان‘ کی جانب سے فلم کی شوٹنگ کے دوران محسوس ہونے والی تھکن کا موازنہ، زیادتی (ریپ) کا شکار ہونے والی کسی خاتون کے تجربے سے کرنے پر ان پر تنقید کی تھی۔