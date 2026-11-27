بنگلورو میں پاکستانی ڈرامے 'در نجات' کی نمائش کیوں منسوخ ہوئی؟ وجہ سامنے آگئی
بنگلورو میں پاکستانی ڈرامہ 'درِ نجات' کی دو مجوزہ نمائشوں کو اس کےمنتظمین نے منسوخ کردیا، اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ خبر پڑھیں۔۔
Published : November 27, 2026 at 2:43 PM IST
بنگلورو: ہندوستان میں پاکستانی ڈرامہ 'درِ نجات' کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ دیوانگی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس کے لیے خصوصی واچ پارٹیوں اور اسکریننگ کا اہتمام بھی کیا جارہا ہے۔ دہلی کے بعد ایسی ہی واچ پارٹی کا اہتمام بنگلورو میں بھی کیا جانے والا تھا۔ یہ خصوصی اسکریننگ 28 نومبر اور پانچ دسمبر کو کی جانے والی تھی۔ لیکن اسکریننگ کے منتظمین نے اچانک ریستوران میں منعقد ہونے والی 'سوشل واچ پارٹی' منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور پروگرام، جو پانچ دسمبر کو ایک نجی تھیٹر میں منعقد ہونا تھا، اسے بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔
آن لائن سامنے آنے والے پوسٹرز میں شہر میں ان دو نمائشوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ پہلی تقریب 'دی بلوم سوسائٹی سسٹرز کلب' کی جانب سے ہفتہ، 28 نومبر کو شام 6 بجے فریزر ٹاؤن کے 'شیش کباب' میں منعقد کی جانی تھی۔ اسے "بنگلورو میں پہلی نمائش" کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں پاکستانی ڈرامے کی 34ویں اور 35ویں قسطیں دکھائی جانی تھیں، جس کے بعد فارسی اور عربی کھانوں پر مشتمل عشائیہ پیش کیا جانا تھا۔
دوسری تقریب پانچ دسمبر کو شام چھ بجے ایک نجی تھیٹر میں طے تھی اور اس کا اہتمام 'دی اسٹار کلب' کر رہا تھا۔
استفسار کرنے پر، دونوں تقریبات کے منتظمین نے تصدیق کی کہ نمائشیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ 'شیش کباب' کے ذمہ دار فرد نے بھی تصدیق کی کہ 28 نومبر کو ہونے والی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے، تاہم انہوں نے اس فیصلے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔
دریں اثنا، 'دی اسٹار کلب' میں ہونے والی تقریب کے منتظم نے بتایا کہ معاملہ منظرِ عام پر آنے کے بعد نمائش منسوخ کر دی گئی، حالانکہ یہ تقریب محض ایک نجی اجتماع کے طور پر رکھی گئی تھی۔
آن لائن بڑھتی ہوئی مخالفت اور اٹھائے گئے سوالات کے بعد، منتظمین نے پاکستانی ٹی وی ڈرامہ سیریز 'در نجات' کی نمائشوں کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔
دریں اثنا، جس خاتون نے نجی تھیٹر میں اس تقریب کا اہتمام کیا تھا، انہوں نے وضاحت کی کہ ڈرامے کی یہ نمائش ان کے خاندان اور قریبی دوستوں کے لیے تھی۔ تاہم، سوشل میڈیا پر اس تقریب کے حوالے سے ہونے والی بحث اور تبصروں کے بعد، انہوں نے اسے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر نیوز ایجنسی پی ٹی آئی سے گفتگو کرتے ہوئے منتظم نے کہا، "یہ پانچ دسمبر کو ہمارے نجی تھیٹر میں میرے خاندان اور دوستوں کے لیے تھا ، محض تفریح کی خاطر۔ میں نے آن لائن گردش کرنے والی بحثیں اور تبصرے دیکھے۔ مجھے احساس ہوا کہ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، اس لیے میں نے اسے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔" جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس معاملے پر پولیس نے ان سے رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ کسی نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اگر وہ مستقبل میں کبھی یہ ڈرامہ دکھاتی بھی ہیں، تو یہ صرف ان کے خاندان کے لیے ہوگا اور کسی نجی جگہ پر منعقد کیا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا، "اگر میں ایسا کرتی بھی ہوں، تو یہ مکمل طور پر میرے خاندان کے لیے ہوگا۔ کھانے پینے کا انتظام بھی ہمارا اپنا ہوگا۔ اس میں سوشل میڈیا کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، کوئی بیرونی شخص شامل نہیں ہوگا، شائقین کا کوئی اجتماع نہیں ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لوگوں کو دوسروں کے ذاتی انتخاب اور آزادیوں کے بارے میں اتنی فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔"
یہ پیش رفت 'آل انڈین سائن ورکرز ایسوسی ایشن' ( اے آئی سی ڈبلیو اے) کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی سے کی گئی اس اپیل کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں ہندوستان میں آنے والی پاکستانی سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو' کی ریلیز کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ سیریز چار دسمبر 2026 کو نیٹ فلکس پر ریلیز کی جانی ہے۔
(پی ٹی آئی اور اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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