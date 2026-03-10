ستارے زمین پر او ٹی ٹی ریلیز: جانیں کہ عامر خان کا اسپورٹس کامیڈی ڈرامہ کب اور کہاں دیکھنا ہے
عامر خان کی فلم ’’ستارے زمین پر‘‘ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ریلیز ہونے والی ہے۔
Published : March 10, 2026 at 12:05 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ سپر اسٹار عامر خان کا اسپورٹس کامیڈی ڈرامہ "ستارے زمین پر" آخر کار تھیٹر میں ریلیز ہونے کے تقریباً ایک سال بعد او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر ریلیز ہونے والا ہے۔ پیر کو، سونی ایل آئی وی نے اعلان کیا کہ فلم جلد ہی پلیٹ فارم پر آنا شروع ہو جائے گی۔
آر ایس پرسنا کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم جون 2025 میں ہندوستان بھر کے سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس نے باکس آفس پر غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 250 کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا۔
فلم "ستار زمین پر" میں عامر خان نے گلشن اروڑہ کا کردار ادا کیا ہے، جو ایک پیشہ ور باسکٹ بال ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ ہیں۔ اس کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب وہ اپنی ملازمت کھو دیتا ہے۔ بعد میں اسے شراب پی کر ڈرائیونگ کیس کے لیے عدالت میں سماعت کا سامنا ہے۔ جیل کی سزا بھگتنے کے بجائے عدالت اسے 90 دن کی کمیونٹی سروس کا آپشن دیتی ہے۔
اس کی سزا کے حصے کے طور پر، گلشن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایک نیوروڈیورجینٹ ٹیم کی کوچنگ کرے اور انہیں باسکٹ بال ٹورنامنٹ کے لیے تیار کرے۔ یہ فلم ہسپانوی فلم چیمپیئنز کا آفیشل ریمیک ہے اور اسے عامر خان کی 2007 کی تنقیدی طور پر سراہی جانے والی فلم "تارے زمین پر" کا روحانی فالو اپ بھی سمجھا جاتا ہے، جس میں درشیل سفاری کی طرف سے ادا کیے گئے ایک ڈسلیکسکیا بچے کی جدوجہد پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔
تھیٹر میں ریلیز ہونے کے فوراً بعد، عامر نے ایک منفرد ڈیجیٹل ڈسٹری بیوشن ماڈل کے ساتھ تجربہ کیا، جس نے فلم کو اپنے یوٹیوب چینل، عامر خان ٹاکیز پر تنخواہ فی ویو سسٹم کے تحت ریلیز کیا۔ ناظرین تقریباً 100 روپے ادا کر کے فلم دیکھ سکتے ہیں۔
اس سے پہلے اس اقدام کی وضاحت کرتے ہوئے، عامر نے کہا تھا، "یہ میری ذاتی سنیما سیریز ہے، اسے عامر خان پروڈکشنز ایک نئی سنیما سیریز شروع کرنے کے طور پر سمجھیں جو سب کے گھر اور سب کی جیب میں ہے... مجھے او ٹی ٹی چینلز سے اچھی پیشکشیں موصول ہوئی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ 100-125 کروڑ روپے او ٹی ٹی چینلز سے کمائے جو میں اپنے ناظرین سے 10 روپے چاہتا ہوں۔
اس فلم میں عامر خان اور جینیلیا دیش مکھ کے ساتھ نوجوان اداکاروں کی ایک میزبان ہے، جن میں اشیش پینڈسے، آروش دتہ، آیوش بھنسالی، رشی شاہانی، گوپی کرشنن کے ورما، رشبھ جین، ویدانت شرما، سمرن منگیشکر، سنوت دیسائی، اور نمن مشرا شامل ہیں۔ عامر خان پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی اس فلم کو عامر خان اور اپرنا پروہت نے پروڈیوس کیا ہے اور اسکرین پلے دیویا ندھی شرما نے لکھا ہے۔