'سنگھم اگین' کو ایک سال مکمل، دیپیکا پڈوکون نے 'لیڈی سنگھم' کا طاقتور اور یادگار کردار ادا کیا
روہت شیٹی کے کاپ یونیورس میں ایک خاتون پولیس آفیسر 'لیڈی سنگھم' کی انٹری جس کا کرداردیپیکا پڈوکون نے ادا کیا۔
Published : November 1, 2025 at 4:19 PM IST
حیدرآباد: پچھلے سال ایکشن سے بھرا ہوا تھا کیونکہ روہت شیٹی نے ناظرین کو اپنی آل اسٹار کاپ یونیورس کی سب سے شاندار فلم "سنگھم اگین" دی۔ لیکن سب سے بڑا تعجب روہت شیٹی کی کاپ یونیورس میں پہلی بار ایک خاتون پولیس افسر کا تعارف تھا: "لیڈی سنگھم،" شکتی شیٹی، جس کا کردار دیپیکا پڈوکون نے ادا کیا تھا۔ یہ کردار طاقتور، پرلطف تھا، اور اس نے ہمیں ایک بار پھر روہت شیٹی کی دوسری شاندار فلم کی مینا اما کی یاد دلا دی۔
اپنے شاندار سفر میں ایک اور سنگ میل کا اضافہ کرتے ہوئے، پچھلے سال دیپیکا پڈوکون نے روہت شیٹی کی فلم "سنگھم اگین" میں ایک طاقتور پرفارمنس پیش کی۔ اس کا کردار، "شکتی شیٹی"، جسے "لیڈی سنگھم" کے نام سے جانا جاتا ہے، حالیہ برسوں میں سب سے یادگار اور طاقتور خواتین کے اندراجات میں سے ایک بن گیا۔ روہت شیٹی نے خود کہا کہ یہ کردار انہیں "چنئی ایکسپریس" سے مینا اما کی یاد دلاتا ہے، ایک ایسا کردار جو آج بھی ناظرین کے ساتھ گونجتا ہے۔
"سنگھم اگین" میں دیپیکا پڈوکون کا شکتی شیٹی کا کردار واقعی طاقتور تھا۔ اس نے ایک شاندار پرفارمنس دی، ایکشن مناظر میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور اپنے انداز اور اعتماد سے سب کو متاثر کیا۔ فلم میں اس کا مختصر لیکن طاقتور کیمیو اتنا اثر انگیز تھا کہ ناظرین نے مزید کردار کے لیے آواز اٹھائی۔ ہدایت کار روہت شیٹی نے انکشاف کیا کہ دیپیکا جلد ہی اپنی ہی فلم "لیڈی سنگھم" میں نظر آئیں گی، جو اس مشہور کاپ یونیورس کے دائرہ کار کو مزید وسعت دے گی۔
اس اعلان کے بعد سے ہی مداح پرجوش ہیں۔ دیپیکا پڈوکون کے کردار کو واقعی شاندار اور یادگار انداز میں پیش کرنے والے روہت شیٹی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ’لیڈی سنگھم‘ ضرور بنے گی، اور ابتدائی کہانی کا خاکہ تیار ہے۔
روہت شیٹی نے کہا، "ہم نے اسے ابھی لکھنا ہے، ہمارے پاس ایک تصور ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کہانی کو کہاں لے جانا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کردار کیسا ہوگا اور اس کی بنیادی کہانی کیا ہوگی، لیکن بطور ہدایت کار یا مصنف کے مکمل سفر کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ تاہم، ایک خاتون کی زیرقیادت پولیس فلم، جس میں 'لیڈی سنگھم' شامل ہے، ضرور متعارف کروائی جائے گی، ورنہ ہم اسے کیوں متعارف کروائیں گے۔ اس کردار اور اس کے نام پر زور دینے کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے؟
جب ہم دیپیکا پڈوکون کی شکتی شیٹی کے طاقتور کردار کو یاد کرتے ہیں، تو یہ واضح ہے کہ وہ اس کردار میں ایک منفرد روح اور کرشمہ لے کر آئیں۔ ان کی بے خوف توانائی اور طاقتور موجودگی نے ایک دیرپا تاثر چھوڑا۔ اب ہر کوئی لیڈی سنگھم کے طور پر ان کی واپسی کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہے، جو ایک اور یادگار کارکردگی پیش کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔