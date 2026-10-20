'سلمان خان کو معافی مانگنی چاہیے': ٹائیگر شروف پر ہوئے حملے کے بعد گلوکار انوپ جلوٹا کا ردِعمل
انوپ جلوٹا نے بشنوئی گینگ کی شرط ماننے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سلمان خان بشنوئی برادری سے معافی مانگ کر دشمنی ختم کریں۔
Published : October 20, 2026 at 2:45 PM IST
حیدرآباد: ٹائیگر شروف پر حملے کے بعد کئی ستاروں کے ردِعمل سامنے آ رہے ہیں۔ معروف بھجن گلوکار انوپ جلوٹا نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی، ایسے واقعات کو روکنے کے لیے انہوں نے سلمان خان سے حملہ کرنے والے گینگ سے معافی مانگنے کی بات کہی ہے۔
حال ہی میں انوپ جلوٹا نے 'آئی اے این ایس' سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کالے ہرن کے شکار سے جڑے تنازع کی وجہ سے جس برادری کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، سلمان خان کا ان سے معافی مانگنا ہی اس مخالفت کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’میں اس (واقعے) سے بہت دکھی ہوں۔ اس سب کو روکنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے؛ سلمان خان کو حملہ آور برادری سے معافی مانگنی چاہیے۔‘
انہوں نے مزید کہا کہ وہ یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور اس بات پر زور دیا کہ اس برادری کو جو گہرا صدمہ پہنچا ہے، اس پر دھیان دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ’میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ بشنوئی برادری سے معافی مانگی جائے، جن کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ورنہ، بشنوئی برادری کے جذبات آگے بھی مجروح ہوتے رہیں گے۔ جو لوگ سلمان خان کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہیں بھی نقصان پہنچے گا اور ان کے خاندانوں کو بھی دکھ جھیلنا پڑے گا۔‘
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انہوں نے مزید کہا کہ ’تو، کیوں نہ بشنوئی برادری سے معافی مانگ کر اس پورے معاملے کو ختم کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا جائے؟ میں بس یہی چاہتا ہوں‘۔ گلوکار کا یہ بیان اتوار کی شام ممبئی کے جوہو علاقے میں ٹائیگر شروف سے جڑے فائرنگ کے واقعے کے بعد سامنے آیا ہے۔ آئی اے این ایس کے مطابق، جب ٹائیگر شروف اتوار کو فٹ بال کھیل کر کار سے واپس جا رہے تھے تو کچھ نامعلوم حملہ آور موٹر سائیکل پر آئے اور ان کی کار پر گولیاں چلا دیں۔
اس حملے میں اداکار کے ڈرائیور کو گولی لگی ہے۔ وہیں، ٹائیگر بھی اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اس واقعے کے بعد، سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ اور ایک آڈیو میسج سامنے آیا، جس میں حملہ کرنے والے ایک گینگ سے جڑے ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور اداکار پر فائرنگ کرنے کی ذمہ داری لی گئی۔ خبروں کے مطابق، ان پیغامات میں سلمان خان سے بشنوئی برادری سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا اور اداکار سے جڑے لوگوں کو دھمکیاں بھی دی گئیں۔
واضح رہے کہ سلمان خان اور لارینس بشنوئی کے درمیان طویل عرصے سے چلی آ رہی دشمنی، راجستھان میں سال 1998 کے کالے ہرن کے شکار معاملے سے جڑی ہے۔ بشنوئی برادری کالے ہرن کو مقدس مانتی ہے، اور یہ معاملہ ان کے درمیان ناراضگی کا بنیادی سبب بتایا جاتا ہے۔
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