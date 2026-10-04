معروف فلم میکر سنگیتم سری نواسا راؤ چل بسے، چرنجیوی اور جونیئر این ٹی آر کا خراجِ عقیدت
مایاناز فلم میکر سنگیتم سری نواسا راؤ کے انتقال پر جونیئر این ٹی آر اور چرنجیوی نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔
Published : October 4, 2026 at 11:04 AM IST
حیدرآباد: 'پشپک ومانم'، 'آدتیہ 369' اور 'بھیروا دیپم' جیسی سدا بہار فلمیں بنانے والے مشہور و معروف ڈائریکٹر سنگیتم سری نواسا راؤ 94 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بڑھاپے سے متعلق بیماریوں میں مبتلا تھے اور چنئی کے کاویری ہسپتال میں زیرِ علاج تھے۔ اہل خانہ کے مطابق، سنیچر کی رات ان کی حالت بگڑ گئی، جس کے دوران وہ دم توڑ گئے۔ ان کے انتقال سے پوری بھارتی فلم انڈسٹری گہرے صدمے میں ہے۔ کئی نامور فلمی ہستیوں نے سنگیتم سری نواسا راؤ کی موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
Deeply saddened by the passing of the legendary filmmaker ‘Singeetam Srinivasa Rao’ garu. A true visionary, his imagination and courage to explore new ideas gave Indian cinema some of its most unforgettable films. His contribution to cinema will always be remembered with immense respect and affection. His recent film ‘Sing Geetham’ was a beautiful testament to his undying passion for storytelling. At heart, he remained forever young, curious and eager to create. My heartfelt condolences to his family and loved ones. We will miss you, Singeetam garu. Your films will continue to speak to generations. Om Shanti 🙏— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 4, 2026
میگا اسٹار چرنجیوی نے بھی سنگیتم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور ان کی حالیہ فلم اور فنی وراثت کو یاد کیا۔ اداکار نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ 'مشہور فلم میکر سنگیتم سری نواسا راؤ گارو کے انتقال کی خبر سے انتہائی دکھ ہوا ہے۔ وہ ایک سچے دور اندیش انسان تھے۔ ان کی تخیلاتی صلاحیت اور نئے تجربات کرنے کی ہمت نے بھارتی سنیما کو چند ایسی فلمیں دیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سنیما میں ان کی خدمات کو ہمیشہ انتہائی احترام اور محبت کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی حالیہ فلم 'سنگ گیتھم' کہانی بیان کرنے کے تئیں ان کے کبھی نہ ختم ہونے والے جنون کی ایک بہترین مثال تھی۔ وہ دل سے ہمیشہ جوان، متجسس اور کچھ نیا تخلیق کرنے کے لیے پرجوش رہتے تھے۔ میری گہری ہمدردیاں ان کے اہل خانہ اور مداحوں کے ساتھ ہیں۔ سنگیتم گارو، ہم آپ کو بہت یاد کریں گے۔ آپ کی فلمیں آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کرتی رہیں گی۔ اوم شانتی۔'
تیلگو سپر اسٹار جونیئر این ٹی آر نے سنگیتم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ان کی فنی وراثت کو یاد کرتے ہوئے اپنے ایکس پر لکھا کہ 'سنگیتم سری نواسا راؤ گارو کے انتقال کی خبر انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ ایک دور اندیش انسان تھے جنہوں نے 'آدتیہ 369'، 'پشپک ومانم' اور 'مایوری' جیسی فلمیں بنائیں۔ ایسی فلمیں جو اپنے وقت سے بہت آگے تھیں اور دہائیوں کے بعد بھی آج بھی بالکل نئی لگتی ہیں۔ ان کے اہل خانہ کے ساتھ میری گہری ہمدردیاں ہیں۔ اوم شانتی۔'
چار ماہ قبل انہوں نے 'سنگ گیتھم' نام کی فلم بنانے کے لیے کیمرے کے سامنے کام کیا تھا۔ اس کے ذریعے انہوں نے سنیما کے تئیں اپنے لازوال جنون کا مظاہرہ کیا۔ ان کی اہلیہ لکشمی کلیانی ان کی نجی زندگی میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں اور ان کی فلموں کی اسکرپٹ رائٹنگ میں بھی مدد کی۔ تاہم، سال 2022 میں چنئی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنی اہلیہ کی یاد میں، سنگیتم سری نواسا راؤ نے 'شری کلیانم' نام کی ایک کتاب بھی لکھی تھی۔
سنگیتم سری نواسا راؤ آندھرا پردیش کے نیلور ضلع کے اودے گیری کے رہنے والے تھے۔ وہ 21 ستمبر سال 1931 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد رام چندر راؤ ایک ہیڈ ماسٹر تھے، جب کہ ان کی والدہ شکنتلا بائی ایک وائلن نواز تھیں۔ بچپن میں اسکول کے ایک ڈرامے 'لو-کش' میں 'لو' کا کردار نبھانے کے بعد ان میں اداکاری کا شوق پیدا ہوا۔ اس دور میں ٹورنگ ٹاکیز میں دیکھی گئی 'سیتا کلیانم' اور 'شری کرشنا لیلالو' جیسی اساطیری فلموں نے ان کے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑے۔
اودے گیری میں دسویں اور گڈور میں انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد، انہوں نے چنئی سے فزکس (طبیعیات) میں بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ چنئی میں تعلیم کے دوران، مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار ہریندر ناتھ چٹوپادھیائے کی نگرانی میں وہ پوری طرح تھیٹر کی دنیا میں مگن ہو گئے۔ ساتھ ہی، ہالی ووڈ کی مختلف اقسام کی فلمیں دیکھ کر ان میں فلم سازی کی باریکیوں کو سمجھنے کی گہری دلچسپی پیدا ہوئی۔
اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد، انہوں نے کچھ وقت تک سلور پیٹا میں بطور ٹیچر کام کیا۔ اس دوران، انہوں نے خود ڈرامے لکھے اور اپنے طلبہ سے ان کا اسٹیج پر مظاہرہ کروایا۔ بعد میں، انہوں نے معروف فلم میکر کے وی ریڈی کے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر فلم 'مایا بازار' (1957) سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا، جسے ہندوستانی سنیما کی تاریخ میں ایک کلاسک فلم مانا جاتا ہے۔
مشہور میوزک ڈائریکٹر سالوری راجیشور راؤ کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ، بعد میں کئی شاندار میوزیکل فلمیں بنانے کی ان کی صلاحیت کی ایک اہم وجہ بنا۔ اس کے بعد، وہ ڈائریکٹر بن گئے اور انہوں نے تیلگو، تمل، کنڑ، ہندی اور انگریزی زبانوں میں فلمیں بنائیں۔ انہیں کئی اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا، جن میں دو نیشنل فلم ایوارڈز، پانچ نندی ایوارڈز، کرناٹک اسٹیٹ فلم ایوارڈز اور فلم فیئر ایوارڈز شامل ہیں۔
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