شلپا راؤ کا بیان سامنے آگیا، ممبئی ایونٹ میں مائیک بند ہونے پر جذباتی ہوئیں، بولیں- 'آج میرا دل ٹوٹ گیا'
ممبئی کنسرٹ میں پرفارمنس بیچ میں ہی روکے جانے اور مائیک بند کر دیے جانے پر شلپا راؤ کا بیان سامنے آیا ہے۔
Published : October 25, 2026 at 11:07 AM IST
حیدرآباد: ممبئی میں 24 اکتوبر کو بالی ووڈ میوزک پروجیکٹ (BMP) کی 10ویں سالگرہ کی تقریب میں گلوکارہ شلپا راؤ نے پرفارم کیا۔ تاہم اس دوران کچھ ایسا ہوا، جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے لگا۔ پروگرام میں تاخیر ہونے کے سبب آرگنائزرز (منتظمین) نے بیچ میں ہی ان کا مائیکروفون بند کر دیا، جس سے ان کی پرفارمنس وقت سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ آن لائن سامنے آنے والی کئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس افرا تفری کے دوران، جب وہ اپنے مداحوں (فینز) کا شکریہ ادا کر رہی تھیں، تو ان کی بات بھی بیچ میں ہی روک دی گئی۔ ایسا تب ہوا جب وہ اسٹیج کے ایک کونے پر ہی تھیں اور 'کلٹے پروجیکٹ' نے اپنی پرفارمنس شروع کر دی۔
اس واقعے کے بعد، گلوکارہ نے اپنے انسٹاگرام پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام میں جو کچھ ہوا اس سے وہ غمزدہ ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ایک ذاتی شو کے ساتھ ممبئی واپس آئیں گی۔ شلپا نے بیان میں لکھا، 'ممبئی، آج رات میرے دل کا ایک چھوٹا سا حصہ ٹوٹ گیا ہے۔ اتنی خوبصورت چیز کا اس طرح ہم سے چھن جانا بہت تکلیف دیتا ہے۔'
آج رات ہماری کہانی ادھوری رہ گئی
سامعین کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے شلپا نے مزید لکھا، 'لیکن جب موسیقی رک گئی، تب بھی آپ نہیں رکے۔ جس طرح آپ میرا نام پکارتے رہے، آپ کی آوازوں میں جو پیار تھا، میں وہ سب محسوس کر سکتی تھی۔' انہوں نے اپنے فینز سے وعدہ کرتے ہوئے کہا، 'آج رات ہماری کہانی ادھوری رہ گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں ممبئی واپس آؤں گی۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔'
شلپا راؤ کی پرفارمنس کے اچانک ختم ہو جانے کا معاملہ
شلپا کے بیان کے بعد بالی ووڈ میوزک پروجیکٹ کے آفیشل انسٹاگرام ہینڈل نے ایک وضاحت جاری کی اور گلوکارہ کی پرفارمنس کے اچانک ختم ہو جانے پر ان سے معذرت چاہی۔ بی ایم پی نے اپنے بیان میں لکھا، 'ہم دل سے معافی مانگتے ہیں۔ بی ایم پی میں، ہمارا مشن ہمیشہ اپنے فنکاروں اور ان کے فینز کو ایک بہترین لائیو میوزک کا تجربہ دینا رہا ہے۔ ہم اس ویک اینڈ کے فیسٹیول میں شلپا راؤ کی پرفارمنس کے اچانک ختم ہو جانے کے معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے، ہم شلپا راؤ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہم ان کے شاندار کیریئر، ان کی بے مثال فنکاری اور میوزک انڈسٹری پر ان کے گہرے اثرات کی بہت قدر کرتے ہیں۔ انہیں اپنے لائن اپ میں شامل کرنا ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔'
After her performance was forcefully cut short at Bollywood Music Project, #ShilpaRao allowed to say bye to fans. But even her goodbye message is cut short while Kutle Khan probably was cued to keep singing. One could see @shilparao11 feeling distraught and helpless. @bmp_live https://t.co/hMnL34k1lI— Fenil Seta (@fenil_seta) October 25, 2026
شلپا کے شو کو بیچ میں روکنے کی وجہ؟
بیان میں مزید لکھا گیا، 'بڑے پیمانے کے میوزک فیسٹیولز میں بہت پیچیدہ لاجسٹکس اور کئی فنکاروں کا لائن اپ شامل ہوتا ہے۔ پلاننگ اور تال میل کے باوجود، لائیو ایونٹس میں کبھی کبھی اچانک کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں - جیسے کہ کسی فنکار کی پرفارمنس کا طے شدہ وقت سے زیادہ لمبا کھینچ جانا۔' شلپا کے شو کو بیچ میں روکنے کی وجہ بتاتے ہوئے بی ایم پی نے لکھا، 'چونکہ ہمارے فیسٹیول مقامی انتظامیہ کی سخت ہدایات اور وینیو (پروگرام کی جگہ) پر لاگو وقت کی پابندی کے قوانین کے تحت منعقد ہوتے ہیں، اس لیے مسلسل ہونے والی تاخیر کے باعث بدقسمتی سے ان کی پرفارمنس کو وقت سے پہلے ہی ختم کرنا پڑا۔
لائیو فیسٹیول کے انعقاد سے جڑے سخت عملی چیلنجز
اگرچہ یہ حالات پوری طرح سے ہمارے کنٹرول سے باہر تھے، پھر بھی ہمیں اس بات کا گہرا افسوس ہے کہ ہم ان کی پوری پرفارمنس کو پیش نہ کر سکے۔ ہم شلپا راؤ، ان کی ٹیم اور سب سے اہم بات، ان کے ان فینز سے دل سے معافی مانگتے ہیں جو انہیں سپورٹ کرنے کے لیے وہاں آئے تھے۔ ہم آپ کی مایوسی کو سمجھتے ہیں اور لائیو فیسٹیول کے انعقاد سے جڑے سخت عملی چیلنجز کو سمجھنے کے لیے آپ کے تعاون کی تعریف کرتے ہیں۔'