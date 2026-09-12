شرت سکسینہ کی چھ گھنٹے طویل اسپائن سرجری، مداحوں کو صحت یابی کی جھلک دکھا کر دیا حوصلہ افزا پیغام
بالی ووڈ اداکار نے اسپتال سے گھر واپسی کی تصاویر شیئر کیں، مداحوں کو اپنی صحت یابی کی جھلک دکھائی۔
Published : September 12, 2026 at 1:08 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ کے سینئر اداکار شرت سکسینہ ان دنوں اپنی صحت کو لے کر سرخیوں میں ہیں۔ اپنی زبردست فٹنس اور پردۂ اسکرین پر (ٹف گائے) والی شبیہ کے لیے مشہور اس تجربہ کار اداکار کی حال ہی میں لمبر اسپائن کی چھ گھنٹے طویل سرجری ہوئی ہے۔ انہوں نے مداحوں کے ساتھ اپنی صحت یابی کی ایک جھلک شیئر کرتے ہوئے اپنی صحت کے بارے میں بتایا۔
دس ستمبر کو شرت سکسینہ نے انسٹاگرام پر کئی تصاویر کا ایک مجموعہ شیئر کیا۔ پہلی تصویر میں وہ اسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے کیمرے کی جانب دیکھ رہے ہیں اور کیپشن میں لکھا، سرجری ہوگئی۔ دوسری تصویر میں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کار میں بیٹھے نظر آرہے ہیں۔ اس تصویر پر انہوں نے ہیڈنگ ہوم یعنی گھر کی جانب روانگی، لکھا۔
ایک سلائیڈ میں انہوں نے مذاق بھی کیا، جس میں وہ ہاتھ میں مشروب کا گلاس لیے نظر آرہے ہیں۔ انہوں نے لکھا، آج پارٹی، کل جم۔ اگلی سلائیڈ میں وہ اسپتال کے بستر پر سر پر ہاتھ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سوپ پیتے پیتے پریشان ہوگئے ہیں۔ انہوں نے تصویر پر لکھا، اب سوپ نہیں۔
آخری تصویر میں وہ اپنے گھر کی کرسی پر بیٹھے نظر آرہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اب چھڑی لے کر چلنے کی ضرورت نہیں۔ ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے اداکار نے کیپشن میں لکھا، ’چھ گھنٹے کی اسپائن سرجری مکمل ہوئی۔ ایک اچھے انسان کو کوئی روک نہیں سکتا۔
اس سے قبل شرت سکسینہ نے اپنی اسپائن کا ایم آر آئی کرواتے ہوئے کچھ تصاویر شیئر کی تھیں۔ انہوں نے لکھا، بمبئی اسپتال میں لمبر اسپائن سرجری سے قبل اسٹینڈنگ ایم آر آئی۔‘ اس پوسٹ کے بعد ان کے مداح تشویش میں مبتلا ہوگئے تھے۔
ہندی فلم انڈسٹری کے معروف چہرے شرت سکسینہ نے 70 کی دہائی کے آغاز میں کئی فلموں میں کام کیا، جن میں وہ زیادہ تر ولن یا معاون کرداروں میں نظر آئے۔ ان کی یادگار فلموں میں مسٹر انڈیا، تری دیو، گھائل، کھلاڑی ، گپت: دی ہڈن ٹروتھ، سولجر، غلام، بادشاہ، فنا، باغبان اور کرش جیسی فلمیں شامل ہیں۔
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انہوں نے تیلگو، ملیالم اور تمل فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ شرت سکسینہ کا حالیہ کردار چرنجیوی کی فلم ’منا شنکر ور پرساد گارو‘ میں تھا۔