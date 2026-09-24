شاہ رخ خان کی دولت میں بھاری گراوٹ، دیکھیں فہرست میں کون کس پوزیشن پر ہے، کنگ حان کی نیٹ ورتھ اب کتنی ہے؟
شاہ رخ خان کی دولت صرف فلموں سے حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے تجارتی کام میں ان کا پروڈکشن ہاؤس، ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ شامل ہے۔
Published : September 24, 2026 at 3:51 PM IST
حیدرآباد: تازہ ترین ہورون انڈیا رچ لسٹ رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان کی دولت میں نمایاں کمی آئی ہے، تاہم کنگ خان نے اپنا ٹاپ مقام برقرار رکھا ہے۔ 60 سالہ شاہ رخ خان ایک بار پھر ہندوستان کے امیر ترین اداکار ہیں۔ ہورون نے 2026 میں ان کی کل مالیت 10,000 کروڑ کا تخمینہ لگایا ہے، جو ایک سال پہلے 12,490 کروڑ تھا۔ اگرچہ یہ کمی حیران کن ہے لیکن شاہ رخ خان اور دیگر اداکاروں کے درمیان فرق نمایاں ہے۔
جیسا کہ فہرست میں بتایا گیا ہے، بالی ووڈ کے امیر ترین اداکاروں کی فہرست میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جس میں 2,490 کروڑ روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تجربہ کار اداکار امیتابھ بچن 4,000 کروڑ روپے کی تخمینہ مالیت کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ان کے بعد 3,000 کروڑ کے ساتھ اداکار سلمان خان اور 2,500 کروڑ کے ساتھ اداکار ہریتک روشن کا نمبر آتا ہے۔
شاہ رخ خان کی دولت صرف فلموں سے حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے تجارتی کام میں ان کا پروڈکشن ہاؤس، ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ شامل ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کی ٹیم کولکاتہ نائٹ رائیڈرز کے ساتھ ان کی وابستگی، نائٹ رائیڈرز اسپورٹس کے ذریعے بھی ان کی دولت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
ہورون کے اعداد و شمار تخمینہ ہیں، اور نجی کمپنیوں، سرمایہ کاری اور دیگر اثاثوں کی قیمت ایک تخمینہ سے دوسرے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اس سال کے شروع میں، ہورون گلوبل رچ لسٹ نے شاہ رخ کی دولت کا تخمینہ 10,800 کروڑ روپے لگایا تھا۔
امیتابھ بچن کی دولت میں شدید تضاد دیکھا گیا ہے۔ لیجنڈری اداکار کی دولت کا تخمینہ 2026 کی فہرست میں 4,000 کروڑ لگایا گیا ہے، جبکہ 2025 میں یہ 1,630 کروڑ تھا۔
سنیما میں ان کا دہائیوں پر محیط کیریئر ان کی دولت کے صرف ایک حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ سرمایہ کاری، رئیل اسٹیٹ، اور خاندانی دفتر کے ذریعے انتظام کردہ اثاثے بھی ان کی مجموعی مالیت میں حصہ ڈالتے ہیں۔
دریں اثنا، سلمان خان کی تخمینہ دولت 3,000 کروڑ روپے ہے۔ ہریتھک روشن کی دولت 2,500 کروڑ روپے ہے جو پچھلے سال 2,160 کروڑ روپے تھی۔ ان کی فٹنس اور طرز زندگی کا برانڈ ایچ آر ایکس ان کی تجارتی کمائی کا ایک اہم حصہ ہے۔
کچھ جانے پہچانے نام غائب ہیں
تازہ ترین فہرست گزشتہ سال کی فہرست سے قدرے مختلف نظر آتی ہے۔ اداکارہ جوہی چاولہ اور فلمساز کرن جوہر، جو دونوں 2025 کی ہورون انڈیا رچ لسٹ میں شامل تھے، 2026 کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔
2025 میں جوہی کی تخمینہ دولت 7,790 کروڑ روپے تھی، جبکہ کرن جوہر کی تخمینہ 1,880 کروڑ روپے تھی۔ پھر کچھ ایسے نام بھی ہیں جن کی دولت فلموں میں اداکاری کے بجائے فلم پروڈکشن کے کاروبار سے آتی ہے۔ رامائن کے پروڈیوسر نمت ملہوترا کے والد نریش ملہوترا کی تخمینہ دولت 16,000 کروڑ روپے ہے۔ اس فہرست میں پروڈیوسر بھوشن کمار، رونی اسکریو والا، اور کلاندھی مارن بھی شامل ہیں۔
لہٰذا، اگرچہ شاہ رخ خان کی کمائی گزشتہ سال کے مقابلے میں کافی کم ہوئی ہے، لیکن وہ اب بھی ہندوستان کے امیر ترین اداکاروں میں سرفہرست ہیں۔ وہ اب بھی ہورون کی 2026 کی فہرست میں سرفہرست ہیں۔
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