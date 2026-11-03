شاہ رخ خان نے سلمان خان کی سالگرہ کی مبارکباد کا جواب دیا
شاہ رخ خان نے انکشاف کیا کہ کس طرح اس سپراسٹار کے مشورے نے انہیں اپنی جسمانی ساخت پر سخت محنت کرنے کی ترغیب دی۔
Published : November 3, 2026 at 11:56 AM IST
حیدرآباد: شاہ رخ خان اور سلمان خان نے اپنے مداحوں کو اپنی دوستی کا جشن منانے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ ان دونوں سپر اسٹارز نے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے ساتھ خصوصی گفتگو کی، جس کا سبب شاہ رخ خان کی 61 ویں سالگرہ تھی۔ جہاں سلمان خان نے انہیں ہمیشہ جوان رہنے اور خوشیوں بھری زندگی کی دعا دی، وہیں شاہ رخ خان نے جواب میں انکشاف کیا کہ کس طرح اس سپر اسٹار سلمان خان نے انہیں اپنی جسمانی ساخت پر کام کرنے کی ترغیب دی تھی۔
پیر، دو نومبر کو سلمان خان نے اپنی انسٹاگرام اسٹوریز کے ذریعے شاہ رخ خان کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی۔ انہوں نے شاہ رخ خان کی آنے والی فلم 'کنگ' کا پہلا گانا 'تو مل جائے'شیئر کرتے ہوئے اپنے پرانے دوست کے لیے سالگرہ کا ایک محبت بھرا پیغام لکھا۔ انہوں نے پوسٹ میں شاہ رخ خان کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا "سالگرہ مبارک ہو شاہ رخ، ہمیشہ جوان رہو 'دی کنگ'، میری یہی دعا ہے۔
شاہ رخ نے سلمان کی نیک خواہشات کا فوراً جواب دیا۔ انہوں نے سلمان کے پیغام کو اپنی انسٹاگرام اسٹوریز پر شیئر کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ہی اپنی آنے والی فلم 'کنگ میں اپنے اس روپ کا بھی مزاحیہ انداز میں ذکر کیا جس میں وہ بغیر قمیض نظر آئیں گے اور جس کا کافی چرچا ہے۔ شاہ رخ نے لکھا، "آپ نے کہا کہ بغیر قمیض کے اچھی باڈی لگتی ہے، بس اسی لیے میں نے اتنی محنت کی۔ ہمیشہ کی طرح پیارے بھائی
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اس دوستانہ ردعمل نے مداحوں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک خاص لمحہ پیدا کر دیا جو برسوں سے بالی وڈ کے ان دو سپر اسٹارز کے سفر کو دیکھتے آئے ہیں۔ ان کے درمیان ہونے والی اس گفتگو نے شاہ رخ خان کی بدلی ہوئی جسمانی ساخت کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی، جو ان کی آنے والی فلم کے حوالے سے موضوعِ بحث بنی ہوئی ہے۔