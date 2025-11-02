شاہ رخ خان سالگرہ اسپیشل: بالی ووڈ کے بادشاہ کی 60 ویں سالگرہ، جانیں ٹیلی ویژن سے سلور اسکرین تک کا سفر
کنگ خان بالی ووڈ پر راج کر رہے ہیں۔ آج کیمرے کے پیچھے آرین اور سوہانا ان کی میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
Published : November 2, 2025 at 12:11 PM IST
نئی دہلی: آج کا دن بالی ووڈ کے 'بادشاہ' کے نام ہے۔ آج کنگ خان اپنی 60 ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ شاہ رخ خان کے اسٹارڈم کا ہر کوئی اعتراف کرتا ہے کیونکہ وہ ایک بے مثال فین بیس رکھتے ہیں۔
'فوجی' اور 'سرکس' جیسے سیریلز کے ساتھ ٹیلی ویژن میں اپنے ابتدائی دنوں سے لے کر 'دل والے دلہنیا لے جائیں گے'، 'دل تو پاگل ہے'، 'کل ہو نا ہو'، 'سودیس'، 'پٹھان' اور 'جوان' جیسی فلموں کے ساتھ سلور اسکرین پر راج کرنے تک، شاہ رخ خان کی کامیابی کا سفر کافی دلچسپ اور شاندار ہے۔ ایس آر کے عالمی سطح پر سامعین کے ساتھ جڑنے کی منفرد صلاحیت کے مالک ہیں۔
یہ کہنا کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہو گی کہ کنگ خان نے اپنے بے مثال انداز اور کرشمے سے رومانیت کی نئی تعریف لکھ دی۔
'ڈر' کے جنونی عاشق سے لے کر 'دل والے دلہنیا لے جائیں گے' میں ایک دلکش، مخلص اور جذباتی لڑکے تک، خان نے پردے پر محبت کے ہر رنگ کو زندہ کیا ہے۔
سنیما ہو یا کاروبار، کنگ خان اپنے کیریئر اور زندگی کے ہر پہلو پر راج کرتے رہے ہیں۔
خان موشن پکچر پروڈکشن کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ اور اس کے ذیلی اداروں کے شریک چیئرمین ہیں اور انڈین پریمیئر لیگ کرکٹ ٹیم کولکتہ نائٹ رائیڈرز اور کیریبین پریمیئر لیگ ٹیم ٹرنباگو نائٹ رائیڈرز کے شریک مالک ہیں۔
2023 میں، ٹائم نے انہیں دنیا کے سب سے زیادہ بااثر لوگوں میں سے ایک قرار دیا۔ اپنی اداکاری کی صلاحیت کے علاوہ، وہ ایک مشفق باپ اور وفادار شوہر ہیں۔ گوری خان سے شاہ رخ خان کے تین بچے ہیں: آرین، سہانا اور ابرام۔ ایس آر کے کا اپنے بچوں سے بہت گہرا اور پیارا رشتہ ہے۔
بلاشبہ ان کے بچے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آرین خان فلم سازی میں قدم رکھ رہے ہیں تو سہانا خان ایک اداکار کے طور پر کیمرے کو گلے لگا رہی ہیں، اور ننھے ابرام خان پہلے ہی مداحوں میں کافی مقبول ہیں۔ وہ مل کر کنگ خان کی وراثت کو اپنے منفرد انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں۔
اپنے شاندار ہاتھوں کے اشاروں کے علاوہ، شاہ رخ اپنے مخصوص مکالموں سے بھی سامعین کے دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ شاہ رخ خان نے انڈسٹری کو کئی بہترین فلمیں دی ہیں جن میں ان کے مختلف کرداروں اور انداز کو شائقین نے پسند کیا ہے۔
لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ شاہ رخ کے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں ایک ہدایت کار نے انہیں بدصورت کہا تھا۔ شاہ رخ نے خود اس بات کا انکشاف کیا تھا۔ ایک فلم فیسٹیول میں شاہ رخ خان نے انکشاف کیا کہ ایک ڈائریکٹر نے انہیں بدصورت کہا تھا۔ شاہ رخ کے مطابق انہیں بدصورت کہنے والے ڈائریکٹر کوئی اور نہیں بلکہ یش راج تھے۔ واضح رہے ایس آر کے نے بعد یش راج کے ساتھ ڈر اور دل والے دلہنیا لے جائیں گے جیسی بلاک بسٹر فلمیں کی ہیں۔
دل والے دلہنیا لے جائیں گے کے بعد شاہ رخ نے 'دل تو پاگل ہے، کچھ کچھ ہوتا ہے، محبتیں، کبھی خوشی کبھی غم، کل ہو نہ ہو، ویر زارا، کبھی الوداع نہ کہنا، دیوداس، سودیش، جوان، پٹھان اور ڈنکی جیسی سپرہٹ فلموں میں کام کیا ہے۔
شاہ رخ خان نے اپنی 60 ویں سالگرہ ان کی علی باغ کی رہائش گاہ پر منائی، ان کے ارد گرد قریبی دوستوں اور اہل خانہ موجود تھے۔ فلمساز اور کوریوگرافر فرح خان، جو ایس آر کے کے قریبی دوستوں میں سے ایک ہیں، نے مداحوں کو سالگرہ کی محفل سے اندر کی جھلکیاں فراہم کیں، جبکہ کرن جوہر اور رانی مکھرجی جیسے ساتھیوں نے جشن میں چار چاند لگا دیے۔
فرح خان نے سوشل میڈیا پر شاہ رخ کے ساتھ دو پیار بھری تصاویر شیئر کیں۔ ایک تصویر میں، وہ کنگ خان کے گال پر بوسہ لیتے ہوئے نظر آرہی ہیں۔ اپنی پوسٹ کے کیپشن میں، فرح خان نے لکھا، "ہیپی برتھ ڈے کنگ۔۔۔مزید 100 سال کے لیے حکمرانی کریں۔"
سالگرہ تقریب میں شاہ رخ خان کے قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ کرن جوہر نے رانی مکھرجی کے ساتھ ایک چنچل سیلفی شیئر کی، جس میں اننیا پانڈے پس منظر میں رقص کر رہی تھیں۔ کرن جوہر نے مداحوں کو تفریح سے بھرپور شام کی ایک جھلک دکھائی۔
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Fans of Superstar Shah Rukh Khan gathered outside his residence 'Mannat' in large numbers.— ANI (@ANI) November 2, 2025
Shah Rukh Khan is celebrating his 60th birthday today. pic.twitter.com/tdw8ji8rcB
سپر اسٹار شاہ رخ خان کے مداح ان کی رہائش گاہ 'منت' کے باہر بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ احمد آباد سے ممبئی آئے شاہ رخ خان کے مداح کا کہنا تھا کہ، میں یہاں شاہ رخ بھائی کی ایک جھلک دیکھنے آیا ہوں، میں گزشتہ کئی سالوں سے ان کا مداح ہوں، مجھے ان کی فلم محبتیں بہت پسند ہے۔
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Shah Rukh Khan's fan from Ahmedabad, says, " i have come here to have a glimpse of shah rukh bhai. i have been his fan for the last several years. i loved his film mohabbatein..." https://t.co/UwGxpL5l0U pic.twitter.com/6JHZSJLycR— ANI (@ANI) November 2, 2025
ناگپور سے ممبئی آئے شاہ رخ خان کے مداح ساحل نے کہا کہ"میں ہر سال ان (شاہ رخ خان) کی سالگرہ پر یہاں آتا ہوں۔ شاہ رخ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ وہ اس سال آئیں گے۔ ہم کل رات سے یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے کہ وہ آج اپنی بالکونی میں آئیں گے۔۔۔ میں نے ان کی تمام فلمیں دیکھی ہیں"۔
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Shah Rukh Khan's fans from Nagpur, Sahil says, " i come here on his birthday every year. shah rukh sir tweeted that he will be coming this year. we have been waiting here since last night. we have been updated that he will be coming to his balcony… https://t.co/UwGxpL4Nbm pic.twitter.com/cBxRJm0ufQ— ANI (@ANI) November 2, 2025
شاہ رخ خان کا شمار دنیا کے بڑے سپر اسٹارز میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی دلکشی، ذہانت، انداز اور شاندار اداکاری سے لاکھوں دلوں کو جیت لیا۔ اپنی 60ویں سالگرہ کے موقع پر کنگ خان اپنے مداحوں کے لیے ایک شاندار تحفہ لے کر آئے ہیں۔
شاہ رخ خان بھلے ہی اپنی بڑی فلموں اور شاندار کیریئر کے لیے جانے جاتے ہوں لیکن اب شائقین یکم نومبر سے شروع ہو چکے شاہ رخ خان فلم فیسٹیول کے ذریعے ان کا جادو ایک بار پھر تجربہ کر سکیں گے۔
شاہ رخ خان کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر ان کی 7 فلمیں دوبارہ ریلیز ہونے جا رہی ہیں جن میں چنئی ایکسپریس، دیوداس، دل سے، کبھی ہاں کبھی نہ، اوم شانتی اوم، میں ہوں نا اور بلاک بسٹر فلم جوان شامل ہیں۔ اس پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے شاہ رخ نے لکھا، 'میری کچھ پرانی فلمیں تھیٹروں میں واپس آرہی ہیں۔
(ANI کے ان پٹ کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: