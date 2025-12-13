شاہ رخ خان کی لیونل میسی سے بیٹے ابرام کے ساتھ ملاقات، مداح پرجوش، نوبیاہتا جوڑے نے ہنی مون منسوخ کر دیا
شاہ رخ خان اور لیونل میسی کی ملاقات کو لے کر ہندوستانی کافی پرجوش ہیں۔
Published : December 13, 2025 at 5:44 PM IST
حیدرآباد: ورلڈ چیمپیئن فٹبالر لیونل میسی آج 13 دسمبر سے شروع ہونے والے ہندوستان (کولکتہ، حیدرآباد، ممبئی اور نئی دہلی) کے تین روزہ دورے پر ہیں۔ وہ کل رات کولکتہ پہنچے۔ میسی کی بھارت آمد سے ان کے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کولکتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں لوگ میسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ ایئرپورٹ پر بھی میسی کو دیکھنے کے لیے مداحوں کی بڑی تعداد جمع ہوگئی تھی۔ ادھر شاہ رخ خان بھی کولکتہ پہنچ گئے ہیں۔ شاہ رخ خان اپنے چھوٹے بیٹے ابرام خان کے ساتھ پہنچ گئے۔
شاہ رخ خان اور لیونل میسی آج کولکتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ اسٹیڈیم ناظرین سےبھرا ہوا ہے۔ میسی کے بارسلونا کے ساتھی اور یوراگوئین اسٹرائیکر لوئس سواریز اور فیفا ورلڈ کپ کے فاتح روڈریگو ڈی پال بھی موجود ہوں گے۔ میسی کے شائقین کو ایونٹ میں شرکت کے لیے 4500 روپے تک خرچ کرنا ہوں گے۔
شاہ رخ خان اور میسی کی ملاقات کی ویڈیوز اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ ویڈیو میں شاہ رخ خان سفید ٹی شرٹ میں میسی سے ملتے نظر آ رہے ہیں۔ شاہ رخ خان نے اپنے بیٹے ابرام کو بھی میسی سے ملوایا۔
ایک نوبیاہتا جوڑے نے میسی سے ملنے کے لیے اپنا ہنی مون منسوخ کر دیا۔ لوگ رات بھر ایئرپورٹ اور اسٹیڈیم کے باہر میسی کا انتظار کرتے رہے اور اب انہیں دیکھنے کا خواب پورا ہونے والا ہے۔ شاہ رخ اور میسی کے مداحوں نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی، دونوں اسٹارز کی تصاویر شیئر کرکے ان پر پیار کی بارش کردی۔
کام کے محاذ پر، شاہ رخ خان اس وقت اپنی ایکشن ڈرامہ فلم "کنگ" کی وجہ سے خبروں میں ہیں۔ ’’کنگ‘‘ میں شاہ رخ خان کی پہلی جھلک 2 نومبر 2025 کو ان کی سالگرہ کے موقع پر جاری کی گئی۔ اب شاہ رخ خان کے مداح اس فلم کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔