سلمان خان کے والد سلیم خان کو ممبئی کے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا
معروف اسکرین رائٹر سلیم خان کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ سلیم خان کو برین ہیمرج کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیاتھا۔
By PTI
Published : March 17, 2026 at 12:35 PM IST
ممبئی: اپنے زمانے کے معروف اسکرین رائٹر سلیم خان کو منگل کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ سلیم خان کو گزشتہ ماہ برین ہیمرج کے بعد ممبئی کے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔
جاوید اختر کے ساتھ "شعلے"، "دیوار" اور "ڈان" جیسی فلموں کی اسکرپٹ کرنے والی مشہور سلیم-جاوید جوڑی کا حصہ رہے 90 سالہ بزرگ اسکرین رائٹر کو 17 فروری کو باندرہ کے لیلاوتی اسپتال کے آئی سی یو میں داخل کیا گیا تھا۔
ان کے اسپتال میں داخلے کے ایک دن بعد، اسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ خان کو برین ہیمرج ہوا جس سے نمٹ لیا گیا ہے اور آبزرویشن کے لیے انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا۔
ایک ذرائع نے منگل کو پی ٹی آئی کو بتایا، "انھیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ڈسچارج کا عمل مکمل ہو گیا ہے، لیکن وہ اب بھی اسپتال میں ہیں۔"
سلیم خان کے بچے، بشمول سپر اسٹار سلمان خان اور ارباز خان، بیٹیاں الویرا اور ارپیتا، اور داماد اتل اگنی ہوتری اور آیوش شرما، باقاعدگی سے اسپتال میں ان کی عیادت کرتے تھے۔ ان کے دیرینہ ساتھی جاوید اختر بھی ان کی عیادت کر چکے ہیں۔
’شعلے‘، ’دیوار‘ اور ’ڈان‘ کے علاوہ، سلیم خان اور جاوید اختر نے ’ترشول‘، ’زنجیر‘، ’سیتا اور گیتا‘، ’ہاتھی میرے ساتھی‘، ’یادوں کی بارات‘ اور ’مسٹر انڈیا‘ جیسی کامیاب فلمیں لکھی ہیں۔
اندور کے ایک متمول خاندان سے تعلق رکھنے والے، سلیم خان 20 کی دہائی میں اسٹارڈم کے خوابوں کے ساتھ ممبئی پہنچے۔ وہ خوب صورت اور پراعتماد تھے کہ وہ بطور اداکار انڈسٹری میں اپنی شناخت بنائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
تقریباً ایک دہائی تک جدوجہد کرنے اور فلموں میں چھوٹے کرداروں تک محدود رہنے کے بعد، انھوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔
انہوں نے ابرار علوی کے معاون کے طور پر کام کیا اور جلد ہی ہندی سنیما کی سب سے مضبوط تحریری شراکت داری قائم کرنے کے لیے جاوید اختر سے ملاقات کی۔ انہوں نے دو درجن فلموں میں ایک ساتھ کام کیا، جن میں سے اکثر نے بلاک بسٹر کا درجہ حاصل کیا۔
