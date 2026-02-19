سپریم کورٹ سے فلم ساز وکرم بھٹ کو ضمانت، فریقین کو مصالحت کی ہدایت
February 19, 2026
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے راجستھان میں درج کثیر کروڑ روپے کے مبینہ دھوکہ دہی کے مقدمے میں فلم ساز وکرم بھٹ کو جمعرات کے روز ضمانت دے دی۔ چیف جسٹس سوریا کانت کی سربراہی میں قائم بنچ، جس میں جسٹس جوئے مالیا باگچی اور جسٹس وپل ایم پنچولی شامل تھے، نے بھٹ کی اہلیہ شویتامبری بھٹ کو پہلے دی گئی عبوری ضمانت کو بھی باقاعدہ قرار دے دیا۔ شویتامبری بھٹ کو 13 فروری کو عبوری ضمانت ملی تھی۔
اس سے قبل 31 جنوری کو راجستھان ہائیکورٹ نے دونوں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ بعد ازاں انہیں ممبئی سے گرفتار کر کے گزشتہ سال دسمبر میں اُدے پور منتقل کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے فریقین کو ہدایت کی کہ وہ باہمی گفت و شنید اور ثالثی کے ذریعے معاملے کا خوش اسلوبی سے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔
یہ مقدمہ اُدے پور کے رہائشی اور انڈیرا آئی وی ایف اینڈ فرٹیلٹی سینٹر کے بانی اجے مردیا کی شکایت پر درج ہوا تھا۔ شکایت میں الزام لگایا گیا کہ وکرم بھٹ اور ان کی اہلیہ نے ان کی مرحومہ بیوی کی زندگی پر مبنی بایوپک بنانے کے نام پر 30 کروڑ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کروائی اور منافع کا وعدہ کیا، مگر بعد میں فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا۔
شکایت کے مطابق فلمی پروجیکٹ کے نام پر حاصل کی گئی رقم کو مختلف جعلی بلوں کے ذریعے دوسری مدات میں ظاہر کر کے ملزمان کے ذاتی کھاتوں میں منتقل کیا گیا۔ پولیس نے اس کیس میں بھٹ اور ان کی اہلیہ کے علاوہ اُدے پور کے دنیش کٹاریا اور بھٹ کے منیجر محبوب انصاری کو بھی 7 دسمبر 2025 کو گرفتار کیا تھا۔
سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت ملنے کے بعد کیس کی سماعت جاری رہے گی، تاہم عدالت کی جانب سے مصالحت کی تجویز کو اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔