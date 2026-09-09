سپریم کورٹ سے اداکار راجپال یادو کو عبوری راحت، پانچ کروڑ روپے جمع کرانے کی شرط
چیک باؤنس کے سات مقدمات میں سزا یافتہ اداکار کو عدالت سے عبوری راحت ملی۔ پانچ کروڑ جمع کرانے پر خودسپردگی مؤخر کر دی گئی۔
Published : September 9, 2026 at 10:34 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے چیک باؤنس کے مقدمات میں اداکار راجپال یادو کو خودسپردگی سے عبوری استثنیٰ دے دیا ہے، عدالت نے شرط عائد کی ہے کہ انہیں بدھ تک سپریم کورٹ کی رجسٹری میں 5 کروڑ روپے جمع کرانے ہوں گے۔
یہ معاملہ منگل کو چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوی مالیا باگچی اور جسٹس وی. موہنا پر مشتمل بنچ کے سامنے پیش ہوا۔ ایک وکیل نے راجپال یادو اور ان کی اہلیہ رادھا راجپال یادو کی جانب سے دائر درخواستوں کا حوالہ دیتے ہوئے معاملہ عدالت کے سامنے رکھا۔
بنچ نے نوٹس جاری کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے اس پر 15 ستمبر 2026 تک جواب طلب کیا۔ عدالت نے کہا کہ اگر درخواست گزار 9 ستمبر تک سپریم کورٹ کی رجسٹری میں 5 کروڑ روپے جمع کرا دیتے ہیں تو انہیں خودسپردگی سے استثنیٰ دیا جائے گا۔
راجپال یادو اور ان کی اہلیہ رادھا راجپال یادو نے دہلی ہائی کورٹ کے جولائی میں دیے گئے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، ہائی کورٹ نے اداکار کو چیک باؤنس کے سات مقدمات میں سنائی گئی سزا برقرار رکھی تھی۔ ہر مقدمے میں انہیں تین ماہ کی سادہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔
دہلی ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ساتوں مقدمات میں سنائی گئی سزائیں بیک وقت چلیں گی۔ راجپال یادو کو ہر مقدمے میں شکایت کنندہ کو 1.05 کروڑ روپے ادا کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اس رقم میں سے 1,04,75,000 روپے شکایت کنندہ کو معاوضے کے طور پر جبکہ 25,000 روپے ریاست کو ادا کیے جانے تھے۔اس کے علاوہ راجپال یادو کی اہلیہ رادھا راجپال یادو کو بھی ساتوں مقدمات میں سے ہر ایک میں شکایت کنندہ کو 5,51,380 روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
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ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کارروائی کے دوران شکایت کنندہ کو پہلے ہی 2.25 کروڑ روپے ادا کیے جا چکے ہیں۔ عدالت نے ہدایت دی کہ بقایا رقم اور معاوضے کا حساب کرتے وقت پہلے ادا کی گئی اس رقم کو ایڈجسٹ کیا جائے۔