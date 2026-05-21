'زور سے سوری بولو': پیپس نے سلمان خان سے معافی مانگی، 'بھائی جان' اسپتال کے باہر اس حرکت ہوگئے تھے پر برہم
کل رات، سلمان خان راجہ شیواجی کی کامیابی کی پارٹی میں نظر آئے تھے۔
Published : May 21, 2026 at 1:32 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان ان دنوں سرخیوں میں ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر اپنی کچھ تصاویر شیئر کی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے کسی عزیز کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے۔ وہاں رہتے ہوئے، ان کا پاپرازی کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ اب پاپرازی نے سلمان خان سے سرعام معافی مانگ لی ہے۔ سلمان نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اس پورے واقعے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سلمان خان اپنے دوست اداکار رتیش دیش مکھ کی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم راجہ شیواجی کی کامیابی کی پارٹی میں شریک تھے۔
گزشتہ رات، سلمان خان کو راجہ شیواجی کی کامیابی کی پارٹی میں دیکھا گیا، جہاں وہ ایک بار پھر پاپرازیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ سلمان کی تصاویر اور ویڈیوز لیتے ہوئے پاپرازی نے ان سے معافی مانگی جس پر سلمان نے انہیں کہا کہ زور سے سوری بولو۔ پاپرازی نے پھر زور سے معافی مانگی، اور بھائی جان نے دل سے کہا، "یہ ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ ایسا مت کرنا۔"بھائی جان نے یہ بھی کہا کہ ’’یہ صحیح جگہ ہے، آپ یہاں فوٹو لے سکتے ہیں‘‘۔ اس کے بعد سلمان خان نے ہندوجا اسپتال پہنچنے کی پوری کہانی سنائی۔
سلمان نے کہا کہ ان کے دوست کی بیوی بہت بیمار تھیں اور آئی سی یو میں داخل تھیں۔ سلمان جب اپنے قریبی دوست کی بیوی کو دیکھ کر اسپتال سے باہر آئے تو پاپرازی نے ان پر چیختے ہوئے تصویر کا مطالبہ کیا۔ اس سے سلمان غصے میں آگئے جنہوں نے وقت اور جگہ کو مدنظر رکھنے پر اصرار کیا۔ اس کے بعد، سلمان نے اپنا غصہ نکالتے ہوئے اس رات کئی پوسٹس کیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی آنے والی فلم ’مدر لینڈ‘ کے خلاف بھی بھڑاس نکالی۔ ’مدر لینڈ‘ کے حوالے سے سلمان نے لکھا، ’کیا فلم اہم ہے یا زندگی؟
سلمان خان کا ورک فرنٹ
سلمان خان اس وقت جنوبی ہند کے فلم ڈائریکٹر وامسی پیڈیپلی کے ساتھ فلم ایس وی 63 میں کام کر رہے ہیں۔ اس فلم میں سلمان کے مقابل نینتھارا نظر آئیں گی۔ شوٹنگ زوروں پر ہے، اور سلمان اپنا وزن کم کر رہے ہیں اور فلم کے لیے اپنا جسم بنا رہے ہیں۔