سنجے لیلا بھنسالی دل کا دورہ پڑنے سے اسپتال میں داخل؟ جانیں کیا ہے حقیقت
مشہور فلمساز سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ وہ 24 فروری کو اپنی 63ویں سالگرہ منا رہے تھے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 25, 2026 at 3:52 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ سے بڑی خبر سامنے آرہی ہے۔ معروف فلمساز سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ پڑنے کی خبر ہے۔ انھیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ وہ اس وقت ممبئی کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں ان کا علاج چل رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں۔
25 فروری کو سنجے لیلا بھنسالی کی صحت سے متعلق خبریں منظر عام پر آئیں۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگئی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ فلمساز کو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ممبئی کے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی ای ٹی وی بھارت نے سنجے لیلا بھنسالی کی ٹیم سے رابطہ کیا۔
ٹیم نے اس افواہ کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ سنجے لیلا بھنسالی مکمل طور پر صحت مند اور فٹ ہیں۔ ٹیم نے سبھی سے درخواست کی کہ براہ کرم سنجے لیلا بھنسالی کی صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی افواہوں سے گریز کریں۔
سنجے لیلا بھنسالی 24 فروری کو 63 برس کے ہو گئے۔ ٹیم کے مطابق وہ مکمل طور پر صحت مند اور فٹ ہیں۔ آج صبح کچھ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ "لو اینڈ وار" کے ڈائریکٹر کو ان کی سالگرہ کے موقع پر دل کا دورہ پڑا اور انہیں ممبئی کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
مہاشیو راتری کے موقع پر سنجے لیلا بھنسالی نے اپنے آنے والے پروجیکٹ کا اعلان کیا۔ اس کے لیے انھوں نے ’منگل پانڈے‘ کے ڈائریکٹر کیتن مہتا کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ انہوں نے ایک مختصر کلپ شیئر کی اور فلم کے ٹائٹل کا اعلان کیا۔
پوسٹ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کیپشن میں لکھا، "مندروں کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ نہیں۔ سنجے لیلا بھنسالی پیش کرتے ہیں - "جئے سومناتھ۔" کیتن مہتا ہدایت کار ہوں گے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی فلم کی ریلیز کی تاریخ بھی سامنے آگئی۔ انہوں نے بتایا کہ ’جے سومناتھ‘ 2027 میں دنیا بھر کے سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔
مہتا اس پروجیکٹ کو لکھ رہے ہیں اور اس کی ہدایت کاری کر رہے ہیں، جسے بھنسالی پروڈکشن اور مایا موویز کے بینرز تلے فنڈ کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اسٹار کاسٹ کے بارے میں تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں، اس اعلان نے سنیما شائقین میں جوش و خروش پیدا کر دیا ہے۔ سنجے لیلا بھنسالی فلم "لو اینڈ وار" پر بھی کام کر رہے ہیں، جس میں رنبیر کپور، عالیہ بھٹ اور وکی کوشل اداکاری کر رہے ہیں۔ تاہم فلم کی ریلیز کی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: