'کم کم بھاگیہ' سے شہرت یافتہ سنچیتا اوگلے نے خودکشی کر لی، شائقین حیران، پولیس تفتیش جاری
ٹی وی اداکارہ سنچیتا اوگلے نے خودکشی کر لی۔ ان کی خودکشی کی خبر نے ان کے تمام مداحوں کو حیران کر دیا ہے۔
Published : June 15, 2026 at 2:52 PM IST
ممبئی: ٹی وی اداکارہ سنچیتا اوگلے نے ممبئی میں خودکشی کر لی۔ ان کی عمر 22 سال تھی۔ سنچیتا اوگلے کو ٹیلی ویژن اور فلموں میں اپنے کام کے لیے جانی جاتی ہیں، جس میں 'کم کم بھاگیہ'، 'ساجن گھر'، اور 'دل والے دلہنیا لے جائیں گے' جیسے پروجیکٹس شامل ہیں۔
آئی اے این ایس کے مطابق، 22 سالہ اداکارہ مہاراشٹر کے نالاسوپارا ایسٹ میں اپنے گھر پر مردہ پائی گئیں۔ واقعہ خودکشی کا ہے۔ اچولے پولیس کے مطابق وہ 14 جون کو اپنے بیڈ روم میں پائی گئی تھی۔ اسے فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس معاملے میں حادثاتی موت کی رپورٹ (ADR) درج کی گئی ہے، اور پولیس اس واقعے کے ارد گرد کے حالات کی تحقیقات کر رہی ہے۔
پولیس رپورٹ کے مطابق، ایک 22 سالہ اداکارہ نے نالاسوپارہ ایسٹ کے اچولے گاؤں، سائی سنتوشی بلڈنگ میں واقع اپنی رہائش گاہ پر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ 14 جون کو شام 7:00 سے 7:30 کے درمیان پیش آیا۔
اچولے پولیس اسٹیشن کے اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر ونود بیگ نے بتایا کہ سنچیتا نے خود کو اپنے بیڈ روم میں بند کر لیا تھا اور ساڑھی کا استعمال کرتے ہوئے چھت کے پنکھے سے لٹکا لیا تھا۔ صورت حال کا پتہ چلنے پر اہل خانہ اور مقامی لوگوں نے اسے فوری طور پر وسائی ویرار میونسپل اسپتال پہنچایا، جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تحقیقاتی رپورٹ تیار کرکے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
حکام نے بتایا ہے کہ تمام ممکنہ پہلوؤں کا احاطہ کرنے والی تفصیلی تحقیقات جاری ہیں۔ متوفی کے والد مچھندرا اوگلے کی شکایت کی بنیاد پراچولے پولیس نے 15 جون کو بھارتی شہری تحفظ سنہتا (بی این ایس ایس) کی دفعہ 194 کے تحت حادثاتی موت کی رپورٹ درج کی۔
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پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ٹیلی ویژن انڈسٹری اس خبر سے صدمے میں ہے، اور آنجہانی اداکارہ کے لیے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ واقعے کے حالات کے بارے میں مزید معلومات کا انتظار ہے۔
نوٹ: خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں، یا کسی دوست کے بارے میں فکر مند ہیں، یا آپ کو جذباتی مدد کی ضرورت ہے، تو وہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن کو 04424640050 (24x7 دستیاب) یا ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز پر کال کریں۔