ہما قریشی پر سمے رینا کا طنز اور اداکارہ کا جواب، کہا اب 'کافی ود کرن' میں نظر آئیں گے کامیڈین؟
سمے رینا نے کرن جوہر کے شو میں شرکت کرنے کے حوالے سے ایک بڑا اشارہ دیا ہے۔ کامیڈین نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے۔
Published : November 14, 2026 at 2:38 PM IST
حیدرآباد: کامیڈین سمے رینا نے اپنے مقبول شو 'انڈیاز گاٹ لیٹینٹ میں مہمان کے طور پر آنے والی اداکارہ ہما قریشی کے سامنے، 'راکنگ اسٹار' یش کی فلم 'ٹاکسک اے فیری ٹیل فار گرون اپس کی باکس آفس پر کارکردگی پر طنز کیا۔ اس مذاق کے جواب میں ہما نے فلم کے عنوان (ٹاکسک) کا حوالہ دیا، جس کے بعد ناظرین کی دلچسپی، 'ہیٹ واچنگ' (یعنی کسی چیز کو محض تنقید یا ناپسندیدگی کی بنا پر دیکھنا) کے رجحان اور فلم کے انتہائی بولڈ ٹریلر جیسے موضوعات پر ایک تفصیلی بحث چھڑ گئی۔
گیتو موہن داس کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں ہما قریشی 'الزبتھ' کا کردار ادا کر رہی ہیں، جبکہ دیگر اداکاروں میں یش، نین تارا، کیارا اڈوانی، رکمنی وسنت اور تارا سوتاریا شامل ہیں۔ بھاری بجٹ اور بڑے ستاروں کی موجودگی کے باوجود، یہ فلم باکس آفس پر توقعات کے مطابق کارکردگی نہ دکھا سکی اور 350 کروڑ روپے کی کمائی کی ۔ اس کے علاوہ فلم کو تشدد، فحش مناظر، خواتین کی عکاسی کے انداز اور جذباتی گہرائی کے فقدان کی وجہ سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔
Samay Raina Vs Krushna Abhishek 😂 Samay Very Badly Roasted To Huma Qureshi For Toxic Movie Huma Qureshi Completely Speechless https://t.co/dRDaKQzApr— Filmy_Duniya (@ayaanpanda1) November 13, 2026
سمے نے ہما سے کیا کہا؟
شو کے دوران، سمے نے ہما سے کہا، عام طور پر لوگ انڈیاز گاٹ لیٹینٹ میں آتے ہیں اور پھر ان کی فلم فلاپ ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کے معاملے میں آپ کی فلم فلاپ ہونے والی ہے۔
ہما نے جواب دیا، "دیکھیں، میں نے ابھی ٹاکسک نامی ایک فلم میں کام کیا ہے—لیکن آپ، حقیقی زندگی میں، واقعی 'ٹاکسک' ہیں۔" سمے نے فوراً پلٹ کر کہا، "خیر، کم از کم لوگ مجھے دیکھتے تو ہیں
ہما نے نشاندہی کی کہ آج کل 'ہیٹ واچنگ' (یعنی کسی چیز کو محض اس لیے دیکھنا کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں) بھی زیادہ ویورشپ (ناظرین کی بڑی تعداد) کا ایک سبب بنتی ہے۔ سمے نے مذاقاً کہا کہ شاید یہی بات ٹاکسک پر بھی لاگو ہوتی ہو، اور اس ضمن میں انہوں نے فلم کے ٹریلر کے کچھ مناظر کی طرف اشارہ کیا۔
Samay Raina Vs Krushna Abhishek 😂 Samay Very Badly Roasted To Huma Qureshi For Toxic Movie Huma Qureshi Completely Speechless https://t.co/dRDaKQzApr— Filmy_Duniya (@ayaanpanda1) November 13, 2026
بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہما نے کہا کہ اگرچہ شو میں مہمانوں کو مدعو کرتے وقت سمے کا رویہ انتہائی شائستہ تھا، لیکن جیسے ہی شو کا باقاعدہ آغاز ہوا، وہ زہر اگلنے لگے۔
'کافی ود کرن' سیزن 9 میں شرکت کے امکانات
اب یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ سمے رینا، معروف بھارتی فلم ساز کرن جوہر کے مقبول شو 'کافی ود کرن' کے سیزن 9 میں نظر آ سکتے ہیں۔ سمے نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری پر نئے سیزن کا ایک پوسٹر شیئر کیا ہے، جس میں کرن جوہر کافی پیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا سمے واقعی اس شو میں شرکت کریں گے یا نہیں۔
'کافی ود کرن' سیزن 9 میں شرکت کے امکانات
اب یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ سمے رینا، معروف بھارتی فلم ساز کرن جوہر کے مقبول شو 'کافی ود کرن کے سیزن 9 میں نظر آ سکتے ہیں۔ سمے نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری پر نئے سیزن کا ایک پوسٹر شیئر کیا ہے، جس میں کرن جوہر کافی پیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا سمے واقعی اس شو میں شرکت کریں گے یا نہیں۔