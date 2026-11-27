سمے رینہ نے تاریخ رقم کر دی: مسٹر بیسٹ اور کیری مناٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا
رینہ کے لیے یہ کامیابی اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ انڈیاز گاٹ لیٹینٹ تنازعہ کا بھی شکار ہوا تھا۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 1:09 PM IST
حیدرآباد: سمے رائنہ نے یوٹیوب پر ایک ایسا سنگ میل عبور کیا ہے جو آج تک دنیا بھر میں کوئی اور کنٹینٹ کریئیٹر نہیں پہنچا کر سکا۔ کامیڈین چینل کے 10 لاکھ ممبرز کو عبور کرنے والا پہلا یو ٹیوبر بن گیا ہے - ایک ایسا کارنامہ جس کی تصدیق پلیٹ فارم نے کی ہے۔ یہ کامیابی رائنہ کے لیے چند سالوں کے چیلنجنگ کے بعد آئی ہے، جس کے کیریئر نے 2025 میں 'انڈیاز گوٹ لیٹنٹ' سے متعلق تنازعہ کے بعد ایک غیر متوقع موڑ لیا۔
گوگل انڈیا بلاگ پر ایک پوسٹ میں، یوٹیوب نے اس سنگ میل کا اعلان کیا، جس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ کس طرح رائنا نے اپنے مواد کے ارد گرد ایک کمیونٹی کو پروان چڑھایا ہے۔ اس کی شطرنج سے متعلق ویڈیوز اور گرینڈ ماسٹرز کے ساتھ ہلکے پھلکے تعاملات سے لے کر 'انڈیاز گوٹ لیٹنٹ' کو ایک مقبول آن لائن شو میں تبدیل کرنے تک، پلیٹ فارم نے انہیں ایک ایسی جگہ بنانے کا سہرا دیا جہاں شائقین ان کے کام میں سرگرمی سے مشغول ہوں۔
رائنا کے یوٹیوب چینل پر ان مداحوں کے لیے، جو ان کے مواد کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، فی الحال تین طرح کی 'پیڈ ممبرشپ' (معاوضہ ادا کرنے والی رکنیت) دستیاب ہیں: 59 روپے ماہانہ پر 'سمے کے دوست'، 599 روپے ماہانہ پر 'سمے کے خاص'، اور 1,999 روپے ماہانہ پر 'سائلنٹ سپورٹر' (خاموش حامی)۔ دس لاکھ (ایک ملین) اراکین کا سنگِ میل عبور کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں اپنے ناظرین کی جانب سے کس قدر بھرپور حمایت حاصل ہے۔
سمے کی ایک مضبوط واپسی
یہ کامیابی رائنا کے لیے خاص طور پر اہم ہے، کیونکہ 'انڈیاز گاٹ لیٹینٹ' تنازعے کے بعد ان کے چینل کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ تنازعہ فروری 2025 میں اس وقت کھڑا ہوا جب یوٹیوبر اور پوڈ کاسٹر رنویر الہبادیا نے ایک قسط کے دوران ایسا مذاق کیا جس پر شدید تنقید کی گئی۔ صورتحال تیزی سے بگڑ گئی، جس کے نتیجے میں الہبادیا، رائنا اور شو میں شریک دیگر مہمانوں کے خلاف متعدد ایف آئی آر درج کر دی گئیں۔ بعد ازاں، پینلسٹس (شرکاء) نے معافی مانگ لی۔
اس کے بعد رینہ نے اپنے یوٹیوب چینل سے کی تمام اقساط ہٹا دیں، حالانکہ وہ زیادہ عرصے تک منظرِ عام سے غائب نہیں رہے۔ وہ اپنے اسٹینڈ اپ اسپیشل کے ساتھ واپس آئے جو ان کی واپسی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا اور بالآخر 2026 میں نیٹ فلکس کے اشتراک سے اس متنازع شو کو دوسرے سیزن کے ساتھ دوبارہ پیش کیا۔
خود انہیں بھی اپنی واپسی کے بارے میں یقین نہیں تھا۔ دوسرے سیزن کے فینالے (اختتامی قسط) کے دوران، رینہ نے بتایا کہ وہ دور ان کے لیے کتنا مشکل تھا؛ انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے یہ جاننے کے لیے چیٹ جی پی ٹی سے بھی رجوع کیا تھا کہ آیا یہ شو کبھی دوبارہ شروع ہو سکے گا یا نہیں۔
انہوں نے بتایا، جب ہم کینیڈا میں تھے، تو میں بہت اداس تھا۔ میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتا تھا، 'آپ کے خیال میں سمے رینا اپنا شو کب واپس لا سکیں گے؟' چیٹ جی پی ٹی جواب دیتا، 'ابھی کچھ واضح نہیں ہے۔' پھر میں لکھتا، 'خدارا، بس ہاں کہہ دو!' مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ شو اس طرح واپس آئے گا۔
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فی الحال یوٹیوب پر رینا کے سبسکرائبرز کی تعداد 12.4 ملین سے زائد ہے۔ دس لاکھ (ایک ملین) چینل ممبران کی حمایت کے ساتھ، یہ کامیڈین بھارت کی 'کری ایٹر اکانومی'میں ایک نئے سنگ میل تک پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے کیریئر کے نشیب و فراز کو ایک شاندار واپسی کی کہانی میں بدل دیا ہے۔