سامنتھا روتھ پربھو کی شادی کی پہلی تصاویر، سامنتھا شوہر راج کے ساتھ خوش نظر آرہی ہیں
کیا سمانتھا اور راج نید یمورو نےخفیہ شادی کی ہے؟ یہ خبر ڈائریکٹر کی سابق اہلیہ کی ایک خفیہ پوسٹ کےوائرل ہونےکےبعد سامنے آئی ہے۔
Published : December 1, 2025 at 8:16 PM IST
حیدرآباد: کیا مقبول اداکارہ سامنتھا روتھ پربھو نے "دی فیملی مین" کے ہدایت کار راج نیدیمورو سے شادی کی ہے؟ جی ہاں سامنتھا اور راج شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔ اداکارہ نے انسٹاگرام پر شادی کی تصاویر شیئر کرکے افواہوں کا خاتمہ کردیا۔
سامنتھا اور راج نے آج یکم دسمبر کو تمل ناڈو کے کوئمبٹور کے ایشا یوگا سینٹر میں شادی کی۔ رپورٹس کے مطابق دونوں کچھ عرصے سے رشتے میں ہیں۔ حال ہی میں سامنتھا نے راج کے ساتھ ایک قریبی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔
New couple :Samantha and Family Man director Raj Nidimoru.#SamanthaRuthPrabhu #Familyman pic.twitter.com/1HIhslMdlv— Tamil Movies (@KollywoodByte) November 7, 2025
پیر کی سہ پہر سامنتھا نے تصدیق کی کہ انہوں نے ہدایت کار راج نیدیمورو سے شادی کر لی ہے۔ اداکارہ نے انسٹاگرام پر اپنی شادی کی تصاویر شیئر کیں، کیپشن "1.12.2025" کے ساتھ سفید دل کے ساتھ دیا۔ تصاویر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جوڑے نے کوئمبٹور کے ایشا یوگا سینٹر میں شادی کی۔ سمانتھا اس نئے سفر کو شروع کرنے پر بہت خوش نظر آئی ہیں۔
تقریب سادہ اور نجی تھی۔ پہلی تصویر میں، راج لنگا بھیروی کے سامنے کھڑےاور سامنتھا کی انگلی میں انگوٹھی پہننا رہے ہیں ، سامنتھا راج کو پکڑے ہوئے اور فخر کے ساتھ اپنی منگنی کی انگوٹھی دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
دوسری تصویر میں جوڑے کو رسومات ادا کرتے ہوئے، آرتی کرتے ہوئے، اور لِنگا بھیروی کا آشیرواد حاصل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ آخری فریم میں نوبیاہتا جوڑے کو خوشی سے مسکراتے ہوئے دیکھا گیا ہے جب وہ اپنے نئے سفر کا آغاز کرتے ہوئے ایک خوبصورتی سے سجے ہوئے دروازے کے فریم کو عبور کر رہے ہیں۔
اپنے خاص دن کے لیے، راج نے نہرو جیکٹ کے ساتھ سفید کرتہ پہنے ہیں ،سمنتھا سرخ اور سنہری ساڑھی میں شاندار لگ رہی تھیں۔ انکے بالوں میں ایک گجرا روایتی انداز کو پورا کرتا ہے۔ کچھ بھاری سونے کے زیورات، مہندی، اور میک اپ سے سمنتھا دلہن کی شکل مزید نکھر گئی۔
جیسے ہی سمنتھا کی شادی کی خبر بریک ہوئی، مشہور شخصیات اور مداحوں نے یکساں طور پر مبارکبادیں دیں۔ ورون دھون، شردھا کپور، اننیا پانڈے، انوپما پرمیشورن، کلیانی، اتھیا شیٹی، مالویکا موہنن، اللو ارجن کی اہلیہ اسنیہا، رام چرن کی اہلیہ اپاسنا، دیا مرزا، سونالی بیندرے، نمرت کور، ڈمپل حیاتی، اور کئی دیگر جوڑے نے انڈسٹری کے نئے ساتھیوں کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
پیر کی صبح خبر بریک ہوئی کہ سامنتھا اور راج شادی کر رہے ہیں۔ اس سب کے درمیان، ہدایت کار راج نیدمورو کی سابقہ بیوی، شیاملی کی ایک خفیہ انسٹاگرام پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
مزید پڑھیں: کیارا اور سدھارتھ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا،جانیے اس کا کیا مطلب ہے۔ جوڑے نے اپنی 'شہزادی' کی پہلی جھلک دکھائی
اس پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے، شیاملی نے کہا، "مایوس لوگ مایوس کن چیزیں کرتے ہیں۔" یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ پوسٹ اپنے سابق شوہر راج کو نشانہ بناتے ہوئے کی تھی۔
سمنتھا کی ملاقات راج سے ویب سیریز دی فیملی مین کی شوٹنگ کے دوران ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ دونوں رشتے میں ہیں۔ تاہم سمنتھا اور راج نے اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی۔ سمنتھا نے 2017 میں تیلگو اسٹار ناگا چیتنیا سے شادی کی۔ تاہم، ان کی 2021 میں ذاتی وجوہات کی بنا پر علیحدگی ہو گئی تھی۔