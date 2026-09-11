سامنتھا روتھ پربھو اور راج ندیمورو والدین بننے والے ہیں، اداکارہ نے کہا یہ ہمارے لیے سرپرائز ہے
سامنتھا روتھ پربھو نے بتایا کہ حاملہ ہونےسے قبل وہ اور راج اس بات کو لے کر مطمئن تھے کہ شاید ان کےبچے نہ ہوں
Published : September 11, 2026 at 3:31 PM IST
حیدرآباد: اداکارہ سامنتھا روتھ پربھو اور فلم میکر راج ندیمورو اپنے پہلے بچے کے والدین بننے والے ہیں۔ جوڑے نے جون میں حمل کی خوشخبری شیئر کی تھی۔ حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران اداکارہ نے انکشاف کیا کہ ایک وقت میں انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ شاید ان کے کبھی بچے نہیں ہوں گے، تاہم ان کی موجودہ پریگنینسی ان کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں۔
ایک میڈیا انٹرویو میں سامنتھا روتھ پربھو نے بتایا کہ حاملہ ہونے سے قبل وہ اور راج اس بات کو لے کر بھی مطمئن تھے کہ شاید ان کے بچے نہ ہوں۔ اداکارہ نے کہا، میں ایک ایسے مرحلے پر تھی جہاں میں بالکل ٹھیک تھی۔ یعنی راج اور میں دونوں اس بات سے مطمئن تھے کہ شاید ہمارے بچے نہ ہوں یا شاید ہوں بھی۔ مجھے دونوں صورتوں سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں بھی خوش تھی اور وہ بھی۔ اس لیے یہ ہمارے لیے ایک سرپرائز ہے۔
سامنتھا نے یہ بھی بتایا کہ حمل کا علم ہونے کے بعد ان کا نقطۂ نظر کس طرح تبدیل ہوا۔ اداکارہ کے مطابق، جس دن میں تھسادیہ گانے کی شوٹنگ کر رہی تھی، اسی دن مجھے معلوم ہوا۔ مجھے ابھی ابھی اس کا پتا چلا تھا اور اس کے فوراً بعد مجھے جا کر ڈانس اسٹیپس کرنے تھے۔ اس وقت میری طبیعت کچھ خراب محسوس ہو رہی تھی۔
اداکارہ نے مزید کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ صحیح وقت پر ہوا۔ انہوں نے کہا، اب میں واقعی بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ ہر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ بچہ ہونے کے بعد زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس تبدیلی کے لیے تیار ہوں۔
سامنتھا کی فلم ما انٹی بنگارام جون میں سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی اور فلم کی ریلیز کے اگلے ہی روز اداکارہ نے دنیا کے ساتھ اپنی پریگنینسی کی خوشخبری شیئر کی۔ اس خبر کے بعد فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد اور مداحوں نے انہیں مبارکباد دی۔
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واضح رہے کہ سامنتھا اور راج ندیمورو کے درمیان تعلقات کی خبریں سِٹاڈیل ہنی بنی کی شوٹنگ کے دوران سامنے آئی تھیں۔ سوشل میڈیا پر سامنتھا کی جانب سے راج کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کیے جانے کے بعد ان افواہوں کو مزید تقویت ملی۔ دسمبر 2025 میں دونوں نے کوئمبٹور کے ایشا یوگا سینٹر میں شادی کی اور سوشل میڈیا پر شادی کی تصاویر شیئر کرکے اپنے رشتے کو باضابطہ طور پر سب کے سامنے پیش کیا۔