سلمان خان کی جانب سے صبح 5:12 بجے سرپرائز! اداکار نے فلم ماتربھومی کا دلکش اور شوخ گانا تیری سیکسی بیوٹی جاری کر دیا
نئے ٹریک میں چترانگدا سنگھ کے ساتھ سلمان کو دکھایا گیا ہےاور آنے والی فلم کو ایک تازگی بخش رومانوی ٹچ دیا گیا ہے۔
Published : November 4, 2026 at 11:35 AM IST
حیدرآباد: ایسا لگتا ہے کہ سلمان خان کو بدھ کی صبح شروع کرنے کا ایک دلچسپ طریقہ مل گیا ہے! بالی ووڈ کے سپر اسٹار نے اپنی آنے والی فلم ماتر بھومی کا نیا گانا تیری سیکسی بیوٹی ڈراپ کرکے مداحوں کو حیران کردیا۔ جوش میں اضافہ اداکار کا نرالا کیپشن تھا، جس نے جلدی سے سب کی توجہ مبذول کر لی۔ صبح 5:12 پر شیئر کی گئی اس پوسٹ میں مداحوں نے ان کی صبح سویرے روانگی سے لے کر 'دو پیگس' اور اس کی 'سیکسی خوبصورتی' کے چنچل ذکر تک ہر چیز کے بارے میں بات کی تھی۔
نئے ٹریک میں چترانگدا سنگھ کے ساتھ سلمان کو دکھایا گیا ہے اور آنے والی فلم کو ایک تازگی بخش رومانوی ٹچ لایا گیا ہے۔ فلم کے پہلے ریلیز ہونے والے گانے، جئے ہند کے حب الوطنی کے مزاج کے برعکس، یہ رومانس، شرارتوں اور تفریح سے بھر پور ہے۔ گانے کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے سلمان نے لکھا، "روانگی کا وقت صبح 5:12 بجے… وقت پر فلائٹ، 2 پیگ ڈاون ٹیک آف میری سیکسی بیوٹی کے ساتھ
اس غیر معمولی کیپشن اور گانے کے صبح سویرے ریلیز ہونے کے عمل نے اس ٹریک کے گرد ایک خاص چہچہا پیدا کر دیا۔ مداحوں نے فوراً ہی اسے ایک 'زبردست گانا قرار دیا، بہت سے لوگوں نے اسٹوڈیو میں سلمان کی پرجوش جھلکیوں اور ویڈیو میں چترانگدا کے ساتھ ان کے رومانوی لمحات کو خوب پسند کیا۔ فلم کے سنجیدہ موضوع کے برعکس، اس شوخ اور پرلطف گانے نے ناظرین کو خاصا محظوظ بھی کیا ہے۔
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'تیری سیکسی بیوٹی گانا: سلمان خان نے مسکان کے ساتھ آواز ملائی
'تیری سیکسی بیوٹی' ایک رومانوی گانا ہے جو کسی کی خوبصورتی پر مکمل طور پر فریفتہ ہو جانے کے احساس کے گرد بُنا گیا ہے۔ یوٹیوب پر اس گانے کی تفصیل میں اسے "محبت، مستی اور تھوڑے سے دیوانے پن" کا امتزاج قرار دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گانے میں سلمان خان نے مسکان کے ساتھ اپنی آواز شامل کی ہے، جبکہ ساجد خان نے بھی اس میں اضافی آوازیں دی ہیں۔ اس گانے کی کوریوگرافی سیزر گونسالویس نے ترتیب دی ہے۔