سلمان خان کی 'ماتربھومی' ایک عام جنگی فلم نہیں؛ اہم انکشاف سامنے آ گئے
سلمان نے واضح کیا تھا کہ 'ماتربھومی' کبھی بھی روایتی جنگی فلم نہیں ہونے والی ہے۔
Published : April 9, 2026 at 2:10 PM IST
حیدرآباد: سلمان خان اپنی آنے والی فلم 'ماتر بھومی: وار ریسٹ ان پیس' کے ساتھ جنگ پر ایک تازہ اور گہرا جذباتی تناظر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ماتر بھومی کے پیچھے کا وژن ہمیشہ اعلیٰ آکٹین جنگی سلسلے کی بجائے جذباتی بیانیہ پر مرکوز رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ابتدائی ملاقاتوں سے ہی سلمان بالکل واضح تھے کہ ماتر بھومی کا مقصد کبھی بھی روایتی جنگی فلم نہیں بننا تھا۔
اس کے لیے یہ ایک سپاہی کے انسانی پہلو کو ظاہر کرنے کے بارے میں ہے خاص طور پر، دوہری وجود کی قیادت کرنے کی جذباتی جدوجہدیہی حساسیت اور سوچ کی وضاحت ہی اسے باقیوں سے ممتاز کرتی ہے۔
یہ نقطہ نظر عام جنگی بیانیے سے نمایاں طور پر مختلف ہے، جو فوجیوں کے اندرونی تنازعات اور جذباتی جدوجہد پر زور دیتے ہیں۔ محبت، قربانی اور شناخت جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، فلم کا مقصد ناظرین کے دلوں کو چھونے کے لیے محض ایکشن اور حب الوطنی سے آگے بڑھنا ہے۔
ماتربھومی میں وار ریسٹ ان پیس' کو سلمان خان فلمز کے بینر تلے سلمیٰ خان نے پروڈیوس کیا ہے، اور اپوروا لاکھیا اس کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ یہ فلم بہادری، قربانی اور لچک کی ایک غیر متزلزل تصویر پیش کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ فلم میں چترانگدا سنگھ بھی اہم کردار میں نظر آئیں گی۔ یہ فلم پہلے 17 اپریل کو ریلیز ہونے والی تھی لیکن اب اس کی ریلیز کی تاریخ ملتوی کر دی گئی ہے۔
سلمان خان کے مداح فلم کی ریلیز کی تاریخ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ فی الحال، میکرز کی طرف سے فلم کی ریلیز کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر سلمان خود بھی اس فلم کی ریلیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلمان کے کام کی بات کریں تو وہ آخری بار فلم سکندر میں نظر آئے تھے جو کہ فلاپ ثابت ہوئی۔