سلمان خان کی شرٹ لیس تصویر دیکھ کر 'بھائی جان' کی سابق گرل فرینڈ نے کہا: 'اف'، دس لاکھ سے تجاوز کر گئی ویوز کی تعداد
سلمان خان اپنی نئی فلم کے لیے اپنا وزن کم کررہے ہیں۔ اپنا جسم بنارہے ہیں، اس فلم میں نینتھارا کا کردار ادا کریں گی۔
Published : May 18, 2026 at 12:21 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اسٹار سلمان خان اس وقت اپنی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی فلم 'ماترو بھومی' کے لیے خبروں میں ہیں۔ فی الحال سلمان اور ان کے مداح فلم کی ریلیز کی تاریخ کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلمان خان نے جنوبی ہند کے فلمسازوں کے ساتھ اپنی نئی فلم، عارضی طور پر 'میسنجر' کے نام سے شوٹنگ شروع کر دی ہے۔ سلمان خان اس فلم کے لیے اپنے جسم پر سخت محنت کر رہے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس فلم کے لیے اپنا وزن بھی کم کیا ہے۔ اب، 17 مئی کی رات، سلمان نے اپنی ایک نئی تصویر شیئر کی، جس نے انٹرنیٹ پر راتوں رات سنسنی مچا دی ہے۔ اپنی نئی تصویر میں سلمان خان ایک بار پھر بغیر شرٹ کے نظر آ رہے ہیں۔ اس تصویر نے سلمان کے مداحوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ تصویر کا کیپشن سب سے زیادہ توجہ حاصل کر رہا ہے، جو بھائی جان کی تنہائی کو ظاہر کرتا ہے۔
سلمان نے سمجھایا اکیلا اور تنہا کا فرق
سلمان نے 17 مئی کی رات انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کی۔ اس تصویر میں وہ صوفے پر بغیر قمیض کے بیٹھے ہیں اور پیچھے کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اس تصویر میں سلمان کے ایبس بھی نظر آرہے ہیں۔ کیپشن میں سلمان خان لکھتے ہیں، "میں، میں اور صرف میں... اپنے ساتھ رہنے کے دو طریقے ہیں: اکیلا اور تنہا۔ تنہا ہونے کا مطلب ہے اپنی مرضی سے اکیلا ہونا اور تنہائی کا مطلب ہے جب کوئی آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہے... اب، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔" بھائی جان کی اس تصویر نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی ہے۔ نہ صرف مداح بلکہ مشہور شخصیات بھی اس پر تبصرہ کرنے سے باز نہیں آسکی ہیں۔
سلمان کی تصویر نے سنسنی پیدا کردی
سلمان خان کی اس تصویر کو فلم اور ٹی وی کی مشہور شخصیات سمیت 17 لاکھ سے زائد مداحوں نے پسند کیا ہے۔ پوسٹ کا کمنٹ سیکشن فائر ایموجیز سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ سلمان خان کی سابق گرل فرینڈ سنگیتا بجلانی نے بھی ردعمل کا اظہار کیا۔ سنگیتا نے سلمان کی بغیر شرٹ لیس تصویر کے کیپشن میں لکھا، "اُف" اور ایک فائر ایموجی بھی شیئر کیا۔
سلمان خان کا ورک فرنٹ
سلمان خان اس وقت جنوبی ہند کے فلم ڈائریکٹر وامسی پیڈیپلی کے ساتھ فلم ایس وی سکسٹی تھری (SV63) میں کام کر رہے ہیں۔ اس فلم میں سلمان کے مقابل نینتھارا نظر آئیں گی۔ شوٹنگ زوروں پر ہے اور سلمان اپنا وزن کم کر رہے ہیں اور فلم کے لیے اپنا جسم بنا رہے ہیں۔