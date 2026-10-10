سلمان خان نے یوٹیوب پر اپنے سفر کا آغاز کر دیا؛ ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا، آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں

سلمان خان نے یوٹیوب پر اپنے سفر کا آغاز کر دیا؛ ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا، آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں
انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کر کے اپنے یوٹیوب چینل کے نام کا انکشاف کیا۔
Published : October 10, 2026 at 12:01 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان نے اپنا آفیشل یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے، جس نے مداحوں کو فلم اور ٹیلی ویژن کے کام سے ہٹ کر ان سے جڑنے کا ایک اور طریقہ فراہم کیا ہے۔ اداکار نے جمعہ (9 اکتوبر) کو ایک ویڈیو کے ذریعے یہ خبر شیئر کی
سلمان خان نے اپنے انسٹاگرام اسٹوریز کے ذریعے لانچ کا اعلان کرتے ہوئے لکھا، آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ میرا آفیشل یوٹیوب چینل۔ یہاں آپ کو اے سے زیڈ تک سب کچھ ملے گا۔
اس اعلان نے ان کے پیروکاروں میں جوش و خروش کو جنم دیا ہے، جو یہ دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں کہ اداکار کس قسم کا مواد شیئر کرے گا۔ چینل سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کی جھلکیاں پیش کرے گا، بشمول پردے کے پیچھے کے لمحات اور پہلے کبھی نہ دیکھا گیا مواد۔
سلمان کے آفیشل چینل پر اعلان کے محض چار گھنٹوں کے اندر ہی سبسکرائبرز کی تعداد 22 ہزار سے تجاوز کر گئی۔ ان کی یوٹیوب پروفائل انہیں ایک فلمی اداکار، آرٹسٹ، مصور اور سماجی کارکن کے طور پر ظاہر کرتی ہے، جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ واقعی ان کا آفیشل اکاؤنٹ ہے۔ چینل نے ناظرین کو اس بات کی جھلک دکھانا شروع کر دی ہے کہ وہ یہاں کیا توقع کر سکتے ہیں؛ چند روز قبل ہی دس 'شارٹس' (مختصر ویڈیوز) اپ لوڈ کیے گئے تھے۔
ابتدائی ویڈیوز میں اداکار کا ایک خوشگوار اور ہلکا پھلکا انداز نظر آتا ہے، جبکہ (الفابیٹ) پر مبنی اعلان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر ان کی ذاتی دلچسپیوں اور پیشہ ورانہ زندگی پر مبنی مواد کا امتزاج پیش کیا جائے گا۔
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یوٹیوب پر آنے کے ساتھ ہی سلمان ان بالی وڈ شخصیات کی صف میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے فلمی کیریئر کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل دنیا میں بھی اپنے مداحوں کا حلقہ بنایا ہے۔ عالیہ بھٹ، سوناکشی سنہا، نورا فتیحی، جیکلین فرنانڈیز، ورون دھون، شلپا شیٹی کندرا اور فرح خان جیسے ستاروں نے اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے طرزِ زندگی (لائف اسٹائل) کی ویڈیوز اور سفر کی روداد سے لے کر اپنے کام کی جھلکیوں تک سب کچھ شیئر کیا ہے۔ اللو ارجن اور موہن لال سمیت کئی جنوبی ہندوستانی ستارے بھی اپنے آفیشل چینلز چلا رہے ہیں۔