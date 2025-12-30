ویڈیو دیکھیں: سلمان خان نے رتیش دیش مکھ کے لیے اپنے ہاتھوں سے چاٹ بنایا
جینیلیا نے آج سلمان خان کی سالگرہ کی پارٹی کی ویڈیو شیئرکی ہے، جس میں سلمان اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئےنظر آئے۔
ممبئی: بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان نے 27 دسمبر کو اپنی 60 ویں سالگرہ منائی۔ بھائی جان نے خاص موقع کے لیے اپنے پنویل فارم ہاؤس پر ایک شاندار پارٹی کی میزبانی کی، جس میں فلم انڈسٹری کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اداکارہ جینیلیا دیشمکھ نے شاہانہ شام کی ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں اپنے مداحوں کو دکھایا گیا کہ سلمان خان کتنے مہمان نواز ہیں۔
سلمان خان کا انداز بے مثال ہے۔ وہ نہ صرف ہجوم کو خوش کرنے والا ہے بلکہ ایک پیار کرنے والا اور تفریحی دوست بھی ہے۔ اپنی 60ویں سالگرہ کی تقریب میں بالی ووڈ کے بھائی جان نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے مہمانوں کو خوش رکھنے کے لیے کاؤنٹر کا چارج بھی سنبھال لیا۔
جینیلیا نے ویڈیو شیئر کی۔
تقریب میں موجود جینیلیا نے اس خاص لمحے کو کیمرے میں قید کیا اور آج (29 دسمبر) کو سب کے ساتھ شیئر کیا۔ پیر کو جینیلیا نے اپنے انسٹاگرام پر سلمان کی مہمان نوازی کی ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، "سلمان خان جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کو گھر اور خاص محسوس کرنے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس بار، انہوں نے بالکل مزیدار 'بھونچی بھیل' پیش کی۔ ہمیں تم سے پیار ہے۔"
ویڈیو میں سلمان خان کو رتیش دیش مکھ کے لیے بھیل تیار کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک پیالے میں پفڈ چاول، پاپڑی، پیاز، مرچ، ابلے ہوئے آلو اور ٹماٹر ڈال کر بھیل تیار کی اور رتیش کو پیش کی۔ رتیش نے بھیل کی جھلک دکھاتے ہوئے کہا، ’’بھونچی بھیل‘‘۔
سلمان، رام چرن، رتیش اور جینیلیا ایک فریم میں
رتیش دیش مکھ نے بھی انسٹاگرام پر ایک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ سلمان خان، جنیلیا اور سب سے اہم بات رام چرن کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ تصویر شیئر کرتے ہوئے رتیش نے کیپشن میں لکھا، "سلمان خان بھاؤ کی سالگرہ اور میرے تمام پسندیدہ لوگ ایک ہی فریم میں۔ ارپتا خان شرما، جنیلیا اور خاص طور پر میرے خاص رام چرن، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ اپاسنا کامینی کونیڈیلا سے محبت، اور خاندان کے لیے سلامتی کی دعا۔
سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ
سلمان خان نے اپنی 60 ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے پنویل فارم ہاؤس میں ایک شاندار تقریب کی میزبانی کی، جس میں سنجے دت، کرشمہ کپور، راکل پریت سنگھ، ہما قریشی، سوناکشی سنہا، جیکی بھگنانی، میکا سنگھ، اور آدتیہ رائے کپور سمیت بی ٹاؤن کے کئی ستاروں نے شرکت کی۔
ارباز خان اور ان کی اہلیہ شوریٰ نے اپنی بیٹی کے ساتھ شرکت کی۔ پارٹی میں سلیم خان، سلمیٰ خان، سہیل خان، ارپیتا خان شرما، آیوش شرما، نروان خان، ارہان خان، اور دیگر نے بھی شرکت کی۔