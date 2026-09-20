کترینہ کیف کی باڈی شیمنگ پر بھڑک اٹھے سلمان خان! شو کے دوران ہی اتار دی شرٹ، کہا لو کر لو ٹرول
سلمان خان نے کترینہ کیف کی باڈی شیمنگ پر ٹرولرز کو سخت جواب دیا ہے۔
Published : September 20, 2026 at 1:37 PM IST
حیدرآباد: 'بگ باس 20' کے حالیہ 'ویک اینڈ کا وار' قسط میں، بالی ووڈ سپر اسٹار اور میزبان سلمان خان نے سلیبریٹیز پر مسلسل تنقید کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان کو نشانہ بنایا، جس میں انہوں نے باڈی شیمنگ، عمر، لُکس اور ذاتی زندگی پر اٹھائے جانے والے سوالات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کئی اہم مسائل پر بات کی، جن میں سے ایک حمل کے بعد وزن بڑھنے پر خواتین کو ٹرول کیے جانے کا موضوع بھی شامل تھا۔ ان کا یہ تبصرہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ان کی کو-اسٹار کترینہ کیف کو حمل کے بعد ان کے لُکس کی وجہ سے باڈی شیمنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
SALMAN KHAN took his T-shirt off on live telecast of #BiggBoss20 and silenced the so called trollers in his own style. 60 yrs old and still carrying a physique most can only dream of. The OG Fitness Icon for a reason. #SalmanKhan 🔥 https://t.co/E84uGCJrdR— Pαѕнα (@ibeingxpasha_) September 19, 2026
19 ستمبر کو بگ باس 20 کے 'ویک اینڈ کا وار' قسط میں، سلمان خان لوگوں کے لُکس پر مسلسل تنقید کرنے والے آن لائن ٹرولرز پر بری طرح برس پڑے۔ انہوں نے جسمانی خد و خال پر طنز، عمر پر طنز اور یہاں تک کہ حمل کے بعد وزن بڑھنے پر کسی ماں کو نشانہ بنانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ انہوں نے شو کے دوران ہی اپنی شرٹ اتارتے ہوئے کہا کہ 'تم کیا ٹرول کرنا چاہتے ہو؟ اور کیوں ٹرول کرنا چاہتے ہو؟ کیا سوچ ہے؟ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ 'بھائی موٹے ہو گئے ہیں'، کر لو ٹرول، یہ لو۔'
انہوں نے کہا کہ 'کسی کی ناکامی کا مذاق اڑانا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ اب بھی ہو رہا ہوگا۔ بوڑھا ہو گیا ہے۔ ہاں، 60 سال کا ہو گیا ہوں۔ ہر بار 'میں نے پیار کیا' والا لُک تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کس بات پر ٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ جو پریگننٹ ہوئی ہیں، انہیں کیوں ٹرول کرتے ہیں؟ پریگننٹ ہونے کے بعد ہر کسی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔'
STANDING OVATION! #SalmanKhan took off his T-shirt, showed his body and challenged if you want to troll, go ahead and do it. He just shut the haters up again. He doesn’t care about trolling #BiggBoss20 https://t.co/YGbVM8X9om— Devil V!SHAL (@VishalRC007) September 19, 2026
انہوں نے وزن بڑھنے پر اداکاراؤں کا مذاق اڑانے والے لوگوں کو بھی سخت آڑے ہاتھوں لیا۔ کترینہ کا نام لیے بغیر سلمان نے کہا کہ 'آپ کسی ایسی خاتون کو کیوں ٹرول کرتے ہیں جو پریگننٹ ہوتی ہے؟ پریگننٹ ہونے کے بعد ہر کسی کا وزن بڑھتا ہے۔ جب وہ فلموں میں واپس آئیں گی تو فٹ ہو جائیں گی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہیں۔' سلمان خان کا یہ تبصرہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کترینہ کے کام یا ان کے نئے نئے ماں بننے کے بجائے، پریگننسی کے بعد ان کے جسمانی لُک پر زیادہ بحث ہو رہی ہے۔
ٹرولنگ کلچر کی ملامت کرنے کے علاوہ، سلمان خان نے فلم انڈسٹری اور میڈیا کے کچھ حصوں پر بھی سوالات اٹھائے۔ انہوں نے ان اداکاروں کے بارے میں بات کی جو اپنے ساتھیوں کے خلاف پیسے دے کر منفی مہم چلاتے ہیں، اور ان سلیبریٹیز کے بارے میں بھی جن پر سیاسی مسائل پر تبصرہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔
This is one of the coldest moments in the Indian Television History 💀 Bhai literally cooked Modi Bhakts who were trolling him for his body and age. He is The Salman Khan for a reason🔥 https://t.co/InHQfIorxM— Jitesh (@Chaotic_mind99) September 19, 2026
سلمان نے کہا کہ 'مجھے معلوم ہے کہ مجھے کون ٹرول کرتا ہے۔ ہمارے اتنے سارے فین کلبز ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہم بس ردعمل نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کو نیچا دکھا کر پیسے کما رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہیروز یا پروڈیوسرز پیسے دے کر اس چیز کو فروغ دیتے ہوں۔ پھر لوگ کرپشن کی بات کرتے ہیں! پیسے کے لیے، وہ فلموں کو چار یا پانچ اسٹارز دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا کرپشن ہے۔ تو کیا آپ اخلاقیات کے بارے میں بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟'
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