59 سال کی عمر میں سلمان خان نے 'بیٹل آف گلوان' کے لیے باڈی بنایا، ڈائریکٹر نے بتایا 'زبردست تبدیلی'، مداح حیران
سلمان خان نے اپنی نئی فلم ’بیٹل آف گلوان‘ کے لیے باڈی بنائی ہے۔ اداکار نے تصاویر شیئر کی، مداحوں نے کہا نیکسٹ لیول بھائی۔۔۔۔
Published : November 4, 2025 at 12:30 PM IST
حیدرآباد: سلمان خان نے تین نومبر کی رات سوشل میڈیا پر اپنی بغیر شرٹ کے دو تصاویر شیئر کیں۔ وہ اپنے ایبس کو دکھارہے ہیں۔ سلمان خان کی تبدیلی نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا ہے اور ان کے مداحوں نے آن لائن ہلچل مچا دی ہے۔ ان تصاویر کو 2 ملین سے زیادہ لائکس اور لاکھوں ویوز مل چکے ہیں۔ سلمان اس وقت اپنی جنگی فلم ’بیٹل آف گلوان‘ کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔
سلمان خان نے ایک بار پھر اپنی شرٹ اتار دی۔
سلمان خان نے کل رات انسٹاگرام پر اپنی دو شرٹ لیس تصاویر شیئر کیں۔ ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے سلمان خان نے لکھا، ’’کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ ترک کرنا پڑتا ہے، بغیر ہار مانے‘‘۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان نے اپنی خوراک میں کوئی تبدیلی کیے بغیر فلم ’’بیٹل آف گلوان‘‘ کے لیے اتنا طاقتور جسم بنایا ہے۔ سلمان ’بیٹل آف گلوان‘ میں بھی بغیر شرٹ کے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سلمان خان ایک بار پھر اپنے سگنیچر شرٹ لیس پوز کے ساتھ سینما گھروں میں دھوم مچانے جارہے ہیں۔ ’’بیٹل آف گلوان‘‘ کے ڈائریکٹر اپوروا لیکیہ نے بھی سلمان خان کی بغیر شرٹ والی تصاویر شیئر کیں اور لکھا، ’’سچ کہوں تو وہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ ٹرانسفارمیشن‘۔
سلمان کی باڈی دیکھ کر مداح حیران
سلمان خان کی بغیر شرٹ والی تصاویر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔ ان تصاویر کو تقریباً 20 لاکھ ویوز اور تقریباً 20 لاکھ لائکس مل چکے ہیں، جس سے سلمان خان کے مداح حیران ہیں۔ بالی ووڈ کے ستارے سلمان ایک بار پھر ثابت کر رہے ہیں کہ وہ فٹنس میں ٹرینڈ سیٹر ہیں۔۔" سلمان خان کی ان تصاویر کا کمنٹس سیکشن فائر ایموجیز سے بھرا ہوا ہے۔