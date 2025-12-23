اپنی 60 ویں سالگرہ سے 6 دن قبل، سلمان خان نے انٹرنیٹ کا درجہ حرارت بڑھایا، اپنی فٹنس دکھاتے ہوئے کہا، کاش...
سلمان خان نے اپنی 60 ویں سالگرہ سے قبل سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر پوسٹ کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔
Published : December 23, 2025 at 4:59 PM IST
ممبئی: سلمان خان 27 دسمبر کو اپنی 60ویں سالگرہ منائیں گے۔ بالی ووڈ آئیکون نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ عمر صرف ایک عدد ہے۔ اپنی سالگرہ سے کچھ ہی دن پہلے، سپر اسٹار نے جم کی نئی تصاویر کا ایک سلسلہ شیئر کیا، جس سے مداحوں کو خوشی ہوئی۔ اپنے متاثر کن جسم اور دستخطی انداز کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سلمان نے نہ صرف اپنی فٹنس بلکہ اپنے مزاحیہ مظاہرہ کیا، کیونکہ انہوں نے کیپشن میں اپنی عمر پر مزاحیہ تبصرہ کیا۔
سلمان خان نے 22 دسمبر کو اپنے انسٹاگرام پر جم کی کئی تصاویر پوسٹ کیں۔ ایک تصویر میں اداکار اپنی باڈی کو دکھا رہے ہیں، جو سب کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ طویل عرصے سے بالی ووڈ میں فٹنس رول ماڈل کیوں رہے ہیں۔
ایک اور تصویر میں ’بیٹل آف گلوان‘ اداکار آرام کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ تاہم، جس چیز نے واقعی سب کی توجہ مبذول کرائی وہ اس کا مضحکہ خیز کیپشن تھا۔ سلمان نے طنزیہ انداز میں لکھا، "کاش میں 60 سال کی عمر میں ایسا نظر آتا۔ بس 6 دن دور ہوں۔"
سلمان خان کی سالگرہ 27 دسمبر کو ہے اور وہ 60 سال کے ہو جائیں گے۔ عمر بڑھنے پر ان کے مزاحیہ انداز نے مداحوں کو جیت لیا۔ شائقین نے تبصروں کے سیکشن کو تعریفوں اور دلچسپ جوابات سے بھر دیا ہے۔
کام کے محاذ پر، سکندر کے بعد، سلمان خان اپنے اگلے بڑے پروجیکٹ بیٹل آف گلوان کے لیے تندہی سے تیاری کر رہے ہیں۔ اپوروا لاکھیا کی ہدایت کاری میں بننے والا یہ جنگی ڈرامہ ہندوستانی فوج کی جرات کی عکاسی کرے گا۔ اگرچہ سلمان کے کردار کا پوسٹر پہلے ہی ریلیز ہو چکا ہے لیکن شائقین فلم کے فرسٹ لک اور ٹیزر کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم کے ابتدائی تشہیری مواد کو حتمی شکل دینے کے لیے متعدد ٹیمیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ فلم فی الحال پوسٹ پروڈکشن میں ہے۔ یہ فلم ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان وادی گلوان تصادم پر مبنی ہے، اور سلمان خان 16 بہار رجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کرنل بی سنتوش بابو کا کردار ادا کرنے کی توقع کرتے ہیں۔