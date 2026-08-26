'پریم' سے 'ٹائیگر' تک: سلمان خان نے 38 سالہ کیریئر میں کیسے نام کمایا؟، ویڈیو میں دیکھیں 'بھائی جان' کا جلوہ
38 سال بعد بھی سلمان خان کا اسٹارڈم اور ان کی فلمی میراث آج بھی قائم ہے۔
Published : August 26, 2026 at 3:44 PM IST
حیدرآباد: کچھ فلمی ستارے ہوتے ہیں جو آتے ہیں جاتے ہیں اور تھوڑی بہت یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ستارے ہوتے ہیں، جو پوری نسل کی پہچان بن جاتے ہیں۔ اب سلمان خان کے لیے ایک خاص لمحہ ہے، کیونکہ وہ بھارتی سنیما میں اپنے شاندار اور کامیاب 38 سال پورے کر چکے ہیں۔ ایک چھوٹے سے سپورٹنگ رول سے شروع ہونے والا ان کا یہ سفر آج فلمی تاریخ کی سب سے طویل عرصے تک قائم رہنے والی اسٹارڈم کی کہانیوں میں شامل ہو چکا ہے۔
اس خاص موقع پر سلمان خان فلمز (SKF) نے ایک خصوصی سیلیبریشن ویڈیو شیئر کی ہے، جو مداحوں کو ان کے اب تک کے سفر کی یادوں میں لے جاتی ہے۔ ویڈیو میں سلمان خان کے کئی مشہور کرداروں، ایکشن سینز اور پردے پر گزارے گئے یادگار لمحوں کی جھلک دیکھنے کو ملی۔ ویڈیو کے ساتھ ان کے سفر کی پوری کہانی کو بیاں کرتا ہوا ایک خاص کیپشن بھی شیئر کیا گیا۔
سلمان خان سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگا
پوسٹ میں لکھا ہے، '38 سال۔ ایک شاندار سفر۔ ایک ایسا نام، جو ایک جذبہ (Emotion) بن گیا۔ 🔥” سلمان خان کے اس خاص سفر پر مداحوں کا پیار بھی سوشل میڈیا پر خوب دیکھنے کو ملا۔ دنیا بھر میں ان کے چاہنے والوں نے اپنے پسندیدہ سپر اسٹار کو خاص انداز میں سیلیبریٹ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 38YearsOfSalmanKhanEra# ایکس (ٹویٹر) پر نمبر 1 پوزیشن پر ٹرینڈ کرنے لگا۔
’چلر پارٹی‘ اور ’بجرنگی بھائی جان‘ کو نیشنل فلم ایوارڈ
سلمان خان کا فلمی سفر 1988 میں فلم ’بیوی ہو تو ایسی‘ سے شروع ہوا تھا، جس میں انہوں نے سپورٹنگ ایکٹر کا کردار نبھایا تھا۔ تاہم، زیادہ وقت نہیں لگا جب ان کی شاندار اسکرین پریزنس (پردے پر موجودگی) نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ 1989 میں ’میں نے پیار کیا‘ میں پریم کا لیڈ رول (مرکزی کردار) نبھا کر انہوں نے بھارتی سنیما میں رومانس کو ایک نیا انداز دیا اور راتوں رات سپر اسٹار بن گئے۔
فیملی ڈراما اور کامیڈی میں بھی یادگار
تقریباً چار دہائیوں کے اس سفر میں سلمان نے مختلف انواع (جونرز) کی فلموں میں خود کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے ایکشن سے بھرپور بلاک بسٹر فلموں کے ساتھ ساتھ فیملی ڈراما اور کامیڈی میں بھی یادگار کردار ادا کیے ہیں۔ باکس آفس پر اپنی مضبوط پکڑ کے علاوہ، انہوں نے بطور پروڈیوسر بھی سنیما میں اپنا تعاون دیا ہے۔ ان کی پروڈکشن کمپنی سے وابستہ فلموں ’چلر پارٹی‘ اور ’بجرنگی بھائی جان‘ کو نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔
ہر گھر میں پہچانے جانے والا مقبول نام سلمان
دنیا بھر میں کروڑوں مداحوں کے لیے سلمان خان صرف پردے پر نظر آنے والے اداکار نہیں ہیں۔ وہ ہر گھر میں پہچانے جانے والے ایک مقبول نام، سماجی خدمات (ویلبیئر) سے جڑے رہنے والی شخصیت اور بھارتی پاپ کلچر کے ایک بہت بڑے آئیکن ہیں۔ آج بھی سوشل میڈیا پر ان کے 38 سالہ سفر کا جشن جاری ہے اور ٹرینڈ لگاتار برقرار ہے۔ اس موقع پر ایک بات بالکل صاف ہے کہ 38 سال گزرنے کے بعد بھی سلمان خان کا اسٹارڈم اور ان کی فلمی میراث اتنی ہی مضبوط ہے۔