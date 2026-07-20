آپ لوگوں کی طبیعت کیسی ہے؟" سلمان خان نے وائرل تصاویر کے بعد خیریت دریافت کی

آپ لوگوں کی طبیعت کیسی ہے؟" سلمان خان نے وائرل تصاویر کے بعد خیریت دریافت کی
حال ہی میں سلمان کی تصاویر وائرل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر لوگوں نے ریمارکس دیئے کہ وہ بوڑھے لگ رہے ہیں۔
Published : July 20, 2026 at 3:40 PM IST
حیدرآباد: سلمان خان کو حال ہی میں ممبئی میں ایک تقریب میں دیکھا گیا۔ ان کی ظاہری شکل نے مداحوں کو تشویش میں مبتلا کردیا۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث چھڑ گئی کہ سلمان خان بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کے چہرے پر ان کی عمر نظر آنے لگی ہیں۔ جہاں کچھ لوگوں نے انہیں ٹرول کیا، وہیں ان کے مداحوں کی پریشانی بڑھتی گئی۔ سلمان خان کی یہ تصاویر اور ویڈیوز تیزی سے آن لائن پھیل گئیں، جس سے لوگ ان کی صحت کے بارے میں پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم سلمان نے کل رات سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر شیئر کیں اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ ان کی پوسٹ کو صرف آٹھ گھنٹوں میں دس لاکھ سے زیادہ لائکس مل چکے ہیں۔
سلمان نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
19 جولائی کی رات سلمان خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کچھ مونوکروم تصاویر شیئر کیں۔ انہوں نے کل پانچ تصویریں پوسٹ کیں جن میں وہ 'گاڈ فادر' کے انداز میں دکھائی دے رہے ہیں۔ تصاویر کے ساتھ کیپشن میں سلمان پوچھتے ہیں، ’’سب کی طبیعت کیسی ہے؟‘‘ اس پوسٹ کو 1.1 ملین شائقین نے پسند کیا ہے۔ مداحوں کے ساتھ، بالی ووڈ کی کئی مشہور شخصیات بشمول کوریوگرافر ریمو ڈی سوزا اور سوفی چودھری نے بھی تصاویر کو لائک کیا ہے۔ دریں اثنا، پوسٹ کا تبصرہ سیکشن سرخ دل کے ایموجیز سے بھر گیا ہے۔
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سلمان خان کا ورک فرنٹ
سلمان خان اس وقت 60 سال کے ہیں اور تین دہائیوں سے بالی ووڈ میں سرگرم ہیں۔ وہ آخری بار فلم سکندر میں نظر آئے تھے، اور فی الحال ان کے دو آنے والے پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں۔ ان میں سے ایک ماتروبھومی ہے، جس کی ریلیز کی تاریخ کا شائقین کو بے صبری سے انتظار ہے۔ ان کا دوسرا پروجیکٹ جنوب کے فلم سازوں کے ساتھ تعاون ہے، جس کا عارضی عنوان SV63 ہے۔ نین تارا جس نے پہلے جوان میں شاہ رخ خان کے ساتھ کام کیا تھا - اس فلم میں سلمان خان کے ساتھ مرکزی کردار ادا کریں گی۔ اسے ایک بڑے بجٹ کے منصوبے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اسے جنوبی ہند کے مشہور پروڈیوسر دل راجو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ وامشی پیڈیپلی اس فلم کی ہدایت کاری کر رہے ہیں، جسے ایک بڑے پیمانے پر ایکشن ڈرامہ قرار دیا گیا ہے۔