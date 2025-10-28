کیا "پارٹنر" کی جوڑی اسکرین پر دوبارہ دیکھنے کو ملے گی؟ سلمان خان اور گووندا ایک بار پھر دھوم مچانے والے ہیں
بگ باس کے ایک حالیہ ایپی سوڈ میں سلمان خان نے اشارہ دیا کہ وہ جلد ہی گووندا کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔
Published : October 28, 2025 at 6:26 PM IST
حیدرآباد: سلمان خان ہندوستانی سنیما کے بڑے ستاروں میں سے ایک ہیں اور ان کے مداح انہیں بڑی اسکرین پر دیکھنے کے لیے ہر موقع کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ان کی کرشماتی شخصیت، مضبوط اداکاری اور متاثر کن موجودگی ہر پروجیکٹ کو خاص بناتی ہے۔ اپنے کریڈٹ پر کئی سپر ہٹ فلموں کے ساتھ، سلمان خان بے پناہ مقبولیت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن مداح طویل عرصے سے ان کے ساتھی اداکار گووندا کے ساتھ ان کی شاندار جوڑی کو اسکرین پر دوبارہ اکٹھے دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔
حال ہی میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ سلمان خان اور گووندا جلد ہی ایک نئے پروجیکٹ میں کام کریں گے۔ یہ قیاس آرائیاں اس وقت تیز ہوئیں جب سلمان خان نے بگ باس کے ایک حالیہ ایپی سوڈ میں اشارہ دیا کہ وہ جلد ہی گووندا کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اس بیان سے پورے بالی ووڈ میں جوش کی لہر دوڑ گئی۔
جی ہاں، آپ نے صحیح سنا! اب انڈسٹری کے ایک ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ باکس آفس اور شائقین کے دلوں دونوں پر راج کرنے والی یہ مشہور جوڑی دوبارہ ایک ہو سکتی ہے۔
جی ہاں، سلمان خان اور گووندا ایک نئے پروجیکٹ کے لیے مل رہے ہیں۔ فلم ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کا ٹائٹل فائنل نہیں ہوا ہے۔ ہم اس وقت زیادہ تفصیلات شیئر نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سامعین اس مشہور جوڑی کی شاندار واپسی کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔
سلمان خان اور گووندا کی جوڑی ان کی بے عیب کامک ٹائمنگ اور آسان کیمسٹری کے لیے مشہور ہے۔ ان کی فلم پارٹنر میں ان کی کیمسٹری نے ناظرین کو مسحور کیا، اور یہ فلم لوگوں کی یادوں میں تازہ ہے۔ اب جب کہ ان دونوں ستاروں کے دوبارہ اکٹھے ہونے کی خبریں منظر عام پر آئی ہیں، مداح پرجوش ہیں۔
سوشل میڈیا پر لوگ پارٹنر کے پرانے مناظر شیئر کر رہے ہیں اور قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ پارٹنر 2 فلم پر کام ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک کوئی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن ان دونوں پاور ہاؤس اداکاروں کو دوبارہ ایک ساتھ دیکھنے کی امید نے سب کو پرجوش کر دیا ہے۔